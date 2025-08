Festa del 1° Maggio a Santa Lucia di Bonorva: se siete arrivati su questa pagina web vuol dire che state cercando nuove idee per passare la giornata del 1 maggio in allegria e in compagnia. Il “1 maggio” in Italia è infatti la festa del lavoro, in Sardegna è anche il giorno di “Sant’Efisio“, ma ci sono tanti eventi all’aria aperta organizzati in tutta l’isola per godersi questa giornata festiva.

E allora ecco che, presso la chiesa di Santa Lucia a Bonorva, in provincia di Sassari, i “Fedales 74“, organizzano una bella giornata di festa per famiglie – il 1° Maggio a Santa Lucia – , tra diversi punti ristoro, cibi tipici, servizio bar, giochi per bambini, gonfiabili, mascotte Disney, giostre e tantissime bancarelle. In più da non perdere il dj set di Monaus.

Programma 1 Maggio Santa Lucia, Bonorva:

Mercoledì, 1 maggio 2024:

dalle ore 08:00 – Chiesa campestre di Santa Lucia – Festa del 1° Maggio : Punti ristoro e bar Bancarelle Animazione e giochi per bambini Musica e dj set

:

Cosa fare a Bonorva:

E se non vi basta, durante la giornata sarà anche possibile visitare le incantevoli domus de janas della necropoli di Sant’Andrea Priu, tra le più belle di tutta la Sardegna, che si trovano vicinissime al luogo dell’evento. Sarà anche possibile fare una puntata all’altrettanto vicino borgo medievale fantasma di Rebeccu e alla fonte nuragica di Su Lumarzu.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti al programma, contattate gli organizzatori sulla loro pagina Facebook.

Come arrivare alla chiesa di Santa Lucia a Bonorva:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: