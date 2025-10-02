Sindia, piantagioni scoperte tra le colline di Desulo | Sequestrate 2 tonnellate di marijuana: arrestati in tre

Impressionante scoperta quella effettuata tra Sindia e Desulo, sequestrare oltre 2 tonnellate di marijuana: arrestate tre persone

Un grande lavoro quello che è stato effettuato, nelle ultime ore, da parte dei carabinieri in quel di Sindia e Desulo. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sardi pare che i militari dell’arma abbiano sequestrato quasi 2.350 piante di marijuana.

In merito a questa vicenda ben tre persone sono state ammanettate. Le accuse nei loro confronti sono molto gravi. Questi, infatti, sono i numeri di questa doppia operazione che porta la firma dei carabinieri.

A Sindia sono state sequestrate 2.210 piante. Tra gli arrestati un 34enne del posto. Nel corso di una perlustrazione i militari, sin dal primo momento, avevano avvertito un forte odore di marijuana provenire da un terreno vicino all’abitato.

Da quel momento in poi è scattato un vero e proprio blitz da parte loro che ha consentito, appunto, il sequestro. Circa 2 tonnellate di cannabis sono state sequestrate.

I carabinieri hanno sequestrato oltre 2mila piante di marijuana

Non è finita qui visto che, in merito a questa operazione, è stato scoperto un sistema di irrigazione a goccia e due cisterne da 1.000 litri ciascuna. Nel secondo caso, invece, i carabinieri della stazione di Desulo hanno arrestato un uomo di 57 ed un altro di 50 anni. Questi due, inoltre, erano già noti alle forze dell’ordine. Le accuse, anche per loro, sono di coltivazione illecita di marijuana.

Nel corso di una ricognizione aerea il nucleo di Elmas ha notato una possibile piantagione. Non solo: in un altro sopralluogo è stata confermata la presenza importante di una coltivazione con ben 135 piante di cannabis. I due, poco prima dell’arresto, sono stati sorpresi mentre stavano potando e caricavano gli arbusti su una macchina ed un trattore in loro uso.

Sindia e Desulo, blitz dei carabinieri: tre persone arrestate per coltivazione di marijuana

Nel corso delle perquisizioni nelle vicinanze è stato individuato anche un ovile. Lo stesso che, a quanto pare, veniva utilizzato per la maturazione della pianta di marijuana.

Le tre persone, in questo momento, si trovano in carcere in attesa di ulteriori sviluppi che verranno presi nei loro confronti. La loro posizione non è affatto delle migliori.