Cagliari, ex insegnante trovato morto nel camper | Il corpo era in decomposizione: addio a Carlo Sanfilippo

Cagliari, tragica scoperta all’interno di un camper: trovato, in stato di decomposizione, il corpo di Carlo Sanfilippo

Un terribile odore quello che proveniva all’interno di un vecchio camper, situato tra via Curie e via Corsica. Proprio nel posto in cui viene utilizzato come parcheggio dei residenti. A lanciare l’allarme proprio questi ultimi visto che non riuscivano più a sopportare quell’odore acre provenire dallo sterrato.

Poi la tragica scoperta che nessuno mai si sarebbe aspettato: ovvero il ritrovamento, senza vita, da parte di un uomo. Una persona anche abbastanza conosciuta visto che su trattava di un ex insegnante di musica. La vittima si chiamava Carlo Sanfilippo ed aveva 75 anni.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che l’uomo viveva nel camper che utilizzava come rifugio. Il tutto è avvenuto nelle prime ore di lunedì 29 settembre. La notizia del ritrovamento del cadavere ha fatto il giro della rete. In tantissimi, sui social network, lo hanno riconosciuto ed ora piangono la sua scomparsa.

Il forte odore ha spinto, una volta e per tutte, i cittadini a segnalare il tutto alle autorità. Una volta giunti sul posto la polizia, i carabinieri della stazione di Cagliari ed i vigili del fuoco hanno effettuato la macabra scoperta. Il corpo era in fase di decomposizione, segno del fatto che si trovava all’interno del mezzo da diverso tempo.

Cagliari, tragica scoperta: trovato corpo in decomposizione in un camper

Una volta forzato l’accesso, all’interno del camper, è stata scoperta la tragica scena. Il corpo, a quanto pare, si trovava disteso all’interno del camper ed in avanzato stato di decomposizione.

Secondo quanto raccolto da alcune fonti pare che il 75enne sia deceduto per cause naturali da un bel po’ di tempo. Solamente gli esisti degli accertamenti medico legati potranno confermare la dinamica della sua scomparsa.

Cagliari, ritrovato corpo in stato di decomposizione: la tragica scoperta

Le forze dell’ordine hanno posto, sotto sequestro, il camper. Il cadavere, successivamente, è stato trasferito presso l’istituto di medicina legale per gli esami autoptici. Nel corso delle indagini non sono stati ritrovati segni di violenza sul corpo della vittima.

Le indagini, intanto, continuano senza sosta. Si cerca di capire come abbia potuto trascorrere l’uomo le ultime settimane di vita. In ogni caso, nell’intera comunità cagliaritana, c’è dolore e disperazione per la morte dell’ex insegnante di musica conosciuto ed apprezzato da tutti.