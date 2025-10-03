Sestu, minaccia e perseguita l’ex compagna | Scatta il Codice Rosso: arrestato un 43enne

Sestu, per la sua ex compagna era diventato un vero e proprio incubo: scattano le manette per un uomo di 43 anni

Una bruttissima vicenda quella che arriva direttamente da Sestu e che vede come protagonista (assolutamente in negativo) un uomo di 43 anni. Per quest’ultimo, originario della provincia di Caserta ma residente nella cittadina sarda, sono scattate le inevitabili manette.

Ad arrestarlo i carabinieri della stazione locale. Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi visto che si parla di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. Quest’ultima ha vissuto un vero e proprio incubo visto che era stata minacciata e perseguitata.

A dare il definitivo “via libera” per quanto riguarda il provvedimento ci ha pensato il Gip del Tribunale di Cagliari. Il tutto è iniziato dopo che la donna, stanca di quello che stava subendo, non ha avuto il coraggio di denunciare l’uomo per quello che le stava facendo.

La denuncia, secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sardi, pare che sia stata presentata nello scorso mese di luglio. Come annunciato in precedenza la donna avrebbe subito (per mesi): minacce, pedinamenti e intrusioni nella vita quotidiana.

Sestu, minacciata dall’ex compagno: arrestato uomo di 43 anni

Tanto è vero che la donna, ad un certo punto, è stata costretta a modificare le proprie abitudini per paura di possibili aggressioni da parte dell’uomo. Una situazione che l’ha portata, appunto, a portarla ad una inevitabile denuncia.

Non è finita qui visto che, dalle indagini, si è scoperto che le condotte contestate sarebbero proseguite anche nei pressi dell’abitazione della donna. In molte occasioni l’uomo si sarebbe presentato con il pretesto di incontrare la figlia minore, violando in questo modo le disposizioni per quanto riguarda l’affidamento.

Sestu, pedinamenti e minacce nei confronti della ex: arrestato

Dopo la denuncia presentata dalla vittima i carabinieri avevano attivato il protocollo “Codice Rosso” per tutelarla. In merito ai risultati delle indagini è stata emanata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

In questo momento, infatti, l’uomo si trova nella sua abitazione dopo che i militari dell’arma hanno confermato nei suoi confronti il fermo. L’uomo, a quanto pare, è molto conosciuto dalle forze dell’ordine visto che già in passato era stato denunciato. Risulta essere attualmente disoccupato. In questo momento continuerà ad essere a disposizione della magistratura.