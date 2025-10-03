Sassari, caos nell’ex scuola in via Cicu | Risse e degrado: residenti esasperati

Sassari, non arrivano importanti aggiornamenti nell’ex scuola in via Cicu: risse e degrado. Troppo per i residenti esasperati

Una situazione che, con il passare del tempo, diventa sempre più insostenibile e soprattutto assurda per i residenti di via Antonio Cicu, in quel di Sassari. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che sembra siano in un punto di non ritorno.

Ed hanno tutti i motivi del mondo visto che, quanto sta accadendo, non sta davvero né in cielo e né in terra. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che i residenti della zona ne abbiano abbastanza di quanto accade nella scuola materna.

La stessa che, come tutti ben sanno, è chiusa oramai da anni. Anche se, all’interno della stessa, vanno in scena degli “spettacoli” tutt’altro che piacevoli. Insomma, poco edificanti e molto pericolosi. A quanto pare, all’interno della struttura abbandonata, ci vivono diverse persone.

A nulla, quindi, sono serviti i lucchetti che sono stati messi sia all’esterno che all’interno della struttura. Per non parlare del fatto che sono frequenti, sempre di più le risse tra gli abitanti dell’istituto.

Sassari, situazione tutt’altro che facile in via Cicu: le ultime sulla scuola abbandonata

Come annunciato in precedenza c’è chi si dà una specie di “appuntamento” anche per darsene di santa ragione. Come confermato da alcuni cittadini sembra che i violenti si affrontino con mazze, bastoni e cocci di vetro delle bottiglie. Con le loro urla ai limiti del disumano. Insomma, una situazione davvero ingestibile e che chiede il pronto intervento delle forze dell’ordine.

Nella maggior parte dei casi, fanno sapere, le urla sono femminili. C’è anche chi ha affermato di aver sentito una donna urlare e piangere, molto probabilmente dal dolore. Insomma, quello che si verifica all’interno della scuola materna abbandonata è un clima tutt’altro che piacevole.

Sassari, situazione assurda per i residenti: anche alcol all’interno della scuola

A quanto pare, all’interno della struttura abbandonata, ci sarebbe un uso frequente di alcol ed anche di altro. Un vero e proprio degrado. Una soluzione, fino a questo momento, ancora non c’è. I rifiuti, d’altronde, occupano l’ingresso della scuola e si espandono per tutto il perimetro del luogo.

Per non parlare, inoltre, dei frequenti furti. Soprattutto di biancheria che vengono portati via dagli stenditoi. Una situazione che, oramai, dura da diversi anni. I residenti denunciano, ma nessuno tende ancora ad intervenire.