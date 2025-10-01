Chia, naufragio davanti a Cala Cipolla | Soccorsi 17 migranti: elicotteri in volo, si cercano dispersi

Chia, naufragio davanti a Cala Cipolla: 17 migranti sono stati soccorsi. Elicotteri in volo per cercare dispersi

Più di una telefonata è stata fatta, nelle ultime ore, alla stazione dei Carabinieri di Pula ed in quella locale di Domus De Maria.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che i carabinieri dell’arma sono intervenuti in località Cala Cipolla.

In un primo momento era stata segnalata la presenza di alcuni migranti. Gli stessi che erano approdati sulla costa.

Nel corso delle ricerche i carabinieri hanno rintracciato circa 17 persone. Le stesse, al momento del breve interrogatorio, hanno affermato di essere di nazionalità iraniana.

Chia, naufragio davanti a Cala Cipolla: si cercano altri dispersi

Tra le 17 persone che sono state rintracciate c’era anche un uomo rimasto ferito. Quest’ultimo è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 che ha disposto l’attivazione dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale. Il migrante, secondo quanto annunciato, non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Successivamente sono partite le indagini da parte dei carabinieri. A quanto pare l’imbarcazione, su cui viaggiavano i migranti, sarebbe naufragata. All’interno della struttura non erano presenti solo le 17 persone ritrovate, ma anche altri compagni di viaggio. Gli stessi che, in questo momento, sono finiti nella lista delle persone disperse.

Chia, si cercano dispersi dopo il naufragio del barchino

Per quanto riguarda la ricerca dei migranti scomparsi si è attivata anche la Capitaneria di Porto ed anche il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas. Tanto è vero che sono partite le indagini per quanto riguarda una ricognizione di ricerca nel tratto di mare interessato.

La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete e dei social network. La preoccupazione, infatti, è che possano arrivare altre notizie. Questa volta, però, con un possibile finale tragico in merito alla scomparsa dei migranti. Fino a questo momento, però, non ci sono notizie di ritrovamenti di corpi né altro.