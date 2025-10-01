Cagliari, colpisce soccorritore e si scaglia contro i carabinieri | In manette 49enne tunisino recidivo

Notte movimentata in quel di Cagliari, un soccorritore è stato colpito a suon di calci e pugni: in manette 49enne tunisino

Il tutto si è verificato nella serata di domenica 28 settembre. Quanto è accaduto è stata una notte a dir poco movimentata in quel di Cagliari. Precisamente in via Sonnino dove, a regnare, c’è stata sicuramente la tensione e la preoccupazione che qualcosa di grave potesse accadere.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali sardi parlano di un intervento di soccorso che, nel giro di pochissimo tempo, si è trasformato in un episodio di violenza. Protagonista (assolutamente in negativo) un cittadino tunisino di 49 anni.

L’uomo, senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Villanova. Anche se l’operazione di arresto è stata tutt’altro che semplice.

In precedenza aveva, appunto, aggredito un soccorritore del 118 a suon di calci e pugni. Poco prima del suo arresto aveva opposto resistenza ai militari dell’arma che, con non poche difficoltà, sono riusciti ad ammanettarlo.

Cagliari, si scaglia contro i carabinieri: scattano le manette per 49enne tunisino

Come annunciato da alcuni testimoni, che hanno assistito alla scena rimanendo senza parole, pare che il 49enne era in evidente stato di alterazione psicofisica. Molto probabilmente per aver fatto abuso di alcol. In un primo momento era stato soccorso da una squadra sanitaria fino a quando, all’improvviso, ha scagliato un pugno sul volto di uno degli operatori. Senza alcun valido motivo.

Per quest’ultimo è stato necessario il trasporto all’ospedale di Brotzu per le evidenti ferite che aveva riportato in merito all’aggressione. Dal nosocomio, infatti, parlavano di lesioni considerati gravi dal codice penale. Una aggressione che ha dovuto richiedere, per ovvi motivi, il pronto intervento da parte dei carabinieri. Anche se per i militari dell’arma non è stato assolutamente facile arrestarlo.

Cagliari, aggredito operatore 118: carabinieri arrestano tunisino

Al momento dell’arrivo dei carabinieri la situazione si è tutt’altro che calmata. Anzi. Il tunisino ha cercato di aggredire fisicamente anche gli uomini delle forze dell’ordine con calci. Troppo per i carabinieri che, con un po’ di fatica, lo hanno immobilizzato, arrestato e portato in caserma.

Dopo le formalità di rito, come spesso accadono in questi casi, l’uomo è stato trattenuto in un primo momento nelle camere di sicurezza. Ovviamente in attesa del processo per direttissima disposto da parte dell’autorità giudiziaria.