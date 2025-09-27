Nuoro, strada chiusa per lavori alla condotta: traffico in tilt | Disagi anche oggi in via Santa Barbara

Nuoro, strada ancora chiusa per lavori dopo la rottura della condotta: disagi non da poco in città, soprattutto a livello di traffico

Sono giorni molto intensi quelli che stanno vivendo i cittadini di Nuoro. Ed, a quanto pare, hanno tutte le ragioni del mondo visto che qualcosa non sta andando per il verso giusto. Sicuramente non per colpa loro, ma nemmeno di altri.

La rottura della condotta idrica ha fatto nascere non pochi problemi. Il tutto, infatti, è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 25 settembre, precisamente in via Santa Barbara. In merito a ciò il Comune di Nuoro ha dato il “via libera” ad un provvedimento urgente.

Ovvero quello riguardante la modifica alla viabilità per consentire i lavori di riparazione. Anche se l’intervento, a dire il vero, ha scaturito non pochi problemi. In un primo momento, infatti, si pensava che la cosa potesse risolversi nel giro di qualche ora. Non è andata così.

Le riparazioni, infatti, sono proseguite anche il giorno dopo, vale a dire venerdì 26 settembre. A confermarlo, con una nota, l’ordinanza da parte della Polizia Locale. L’avviso, nel giro di pochissimo tempo, è arrivato anche ai cittadini che non hanno accolto il tutto in maniera positiva.

Nuoro, ancora lavori dopo la rottura della condotta idrica: le ultime

Anche perché i lavori sono proseguiti oltre le ore 17. La viabilità, in questo caso, ha interessato parecchie zone in cui il traffico si forma facilmente. Tanto da subire delle modifiche importanti. Il transito lungo il lato destro di viale del Lavoro è stato vietato sin dal primo momento. Anche quello compreso tra via Lucania e via Santa Barbara, secondo il senso di marcia.

Le auto provenienti da via Campania, infatti, hanno dovuto necessariamente svoltare a sinistra verso via Santa Barbara. Invece per coloro che arrivavano, appunto, da via Santa Barbara sono stati obbligati a svoltare a destra in direzione viale del Lavoro.

Nuoro, la rottura della condotta idrica causa problemi non da poco ai cittadini

Inoltre i mezzi giunti da via Lucania, invece, sono stati costretti a proseguire obbligatoriamente a sinistra in direzione via Lamarmora.

In conclusione deviazioni a ridosso di uno degli incroci più congestionati di Nuoro nei pressi dell’accesso alla città.