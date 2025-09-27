Gonnosfanadiga, blitz di furti alla chiesa del Sacro Cuore | Arrestato un 19enne: ripreso dalle telecamere

Gonnosfanadiga, una serie impressionante di furti all’interno della chiesa del Sacro Cuore: un ragazzo di 19 anni è finito in manette

A quanto pare non si tratta affatto della prima volta che si renda protagonista (assolutamente in negativo) di questo episodio a dir poco spiacevole. La triste notizia arriva direttamente da Gonnosfanadica, precisamente nella chiesa del Sacro Cuore.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sardi pare che un ragazzo, di anni 19, è stato nuovamente sorpreso a rubare all’interno del luogo sacro. Scoperto, ancora una volta, da parte dei carabinieri ed incastrato con l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza.

Come annunciato in precedenza già diversi mesi fa il 19enne era stato fermato per una serie di furti che aveva commesso. Il giovane, a quanto pare, sarebbe stato ripreso mentre era intento a rubare le offerte destinate al sostentamento della comunità.

Decisamente troppo per i militari dell’arma che, dopo averlo colto in fragrante, lo hanno immediatamente fermato. Successivamente, però, è stato rimesso in libertà per la tenuità del fatto. Il parroco, successivamente, si è visto restituire l’intera somma che era stata rubata.

Gonnosfanadiga, 19enne sorpreso a rubare in chiesa: fermato dai cc

Nonostante fosse stato già arrestato la prima volta i furti, da parte del giovane, sono continuati senza problemi. Proprio come se nulla fosse successo. Insomma, la prima lezione non gli è bastata e ci è “ricascato”. L’ennesimo furto si è verificato poche sere fa quando il parroco ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.

I carabinieri, infatti, hanno sorpreso il 19enne “impegnato” nello scassinare le cassette delle offerte. Il bottino non andava oltre i 130 euro (tra banconote e monete). Come annunciato in precedenza l’intera somma è stata recuperata e subito restituita al sacerdote. La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della comunità ed ha lasciato i cittadini senza parole.

Gonnosfanadiga, ruba di nuovo dalla cassetta delle offerte: rimesso in libertà

A quanto pare il ragazzino, dopo l’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Ovviamente in attesa del rito direttissimo che ci sarà nelle prossime ore.

Nel caso in cui il soggetto dovesse essere ripreso a compiere altri atti del genere allora la situazione, nei suoi confronti, potrebbe andare seriamente a complicarsi.