Oristano, cani vagano sulla SP1 | Scappano dopo un incendio: salvati dai carabinieri e restituiti al padrone

Oristano, momenti di grande preoccupazione per due cani che vagavano senza meta sulla SP1: salvati dai carabinieri dopo incendio

Tutto è bene quel che finisce bene. Ma quanta paura quella che hanno vissuto due cani ed i loro rispettivi padroni. Una vicenda che arriva direttamente da Oristano dove, due cani di razza (un pastore tedesco ed un bullmastiff) se la sono vista davvero brutta.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sardi pare che gli animali erano visibilmente spaventati e disorientati. Gli stessi che vagavano, senza meta, sulla strada provinciale SP1: ovvero quella che collega Oristano alla Marina di Torre Grande.

Una scena che non poteva assolutamente essere passata inosservata da parte degli automobilisti. Gli stessi che, senza pensarci su due volte, hanno ben pensato di allertare la centrale operative del Comando Provinciale Carabinieri di Oristano.

Sul luogo è immediatamente intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Il tutto si è verificato nella mattinata di mercoledì 24 settembre. I militari dell’arma li hanno prima tranquillizzati e poi salvati.

Oristano, salvati due cani dai carabinieri: erano spaventati e sotto shock

Non solo la salute degli animali, quello che destava particolare preoccupazione era anche il possibile rischio di incidenti su quel tratto di strada. Fortunatamente non è accaduto nulla del genere.

In un primo momento i carabinieri hanno immediatamente bloccato il traffico (in entrambe le direzioni di marcia) per consentire l’avvicinamento nei confronti dei due animali spaventati. Gli stessi che, oltre ad essere stanchi e provati, sono stati tratti in salvo.

Oristano, cani salvati dai carabinieri: restituiti al padrone

Successivamente gli animali sono stati portati all’Asl di Oristano, reparto veterinaria. Grazie ai microchip, che avevano al collo, i professionisti sono riusciti a risalire al proprietario che aveva perso le loro tracce. Si tratta di un uomo residente a Cabras.

Secondo quanto raccontato dall’uomo pare che, la sera prima, li aveva liberati visto che la sua proprietà era stata interessata da un incendio non indifferente. Onde evitare una brutta sorte per gli animali ha aperto il cancello consentendo loro di salvarsi. Fortunatamente ha potuto riabbracciare i suoi cari ed adorati cani.