Olbia, si spacciano per carabiniere e tecnico: truffati anziani | Fermati prima della fuga in traghetto per Civitavecchia

Olbia, si spacciano per carabiniere e tecnico per truffare coppie di anziani: arriva la polizia e li arresta dopo una lunga fuga

Importanti aggiornamenti quelli che arrivano direttamente dalla città di Olbia in merito all’ennesimo episodio di truffa compiuti ai danni di anziani. La polizia, al porto della città sarda, ha fermato un uomo di 48 anni.

Quest’ultimo, residente a Napoli, è finito in guai molto seri visto che è accusato di estorsione aggravata nei confronti di due coppie di anziani. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sardi pare che l’uomo si sia finto carabiniere.

Non era da solo visto che questa “operazione” prevedeva anche l’aiuto di un complice. Si tratta di un altro uomo che, però, si era finto tecnico. Quest’ultimo, però, era stato già arrestato.

In questi distinti episodi aveva chiamato le povere vittime convincendole con l’inganno che, per una rapina, doveva recarsi nella caserma dei carabinieri.

Olbia, fermati finto carabiniere e tecnico: truffavano gli anziani

Mentre gli uomini si recevano in caserma, accompagnati dai finti carabinieri, il complice (finto perito) aveva il “compito” di raggiungere le moglie rimaste da sole in casa. Alle stesse intimidiva di farsi consegnare tutti i beni preziosi che avevano in casa ed il denaro a disposizione. Successivamente sono partite le indagini da parte della Squadra Mobile che, intervenuta sul posto grazie ad alcune pattuglie, ha analizzato le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di identificare i soggetti in questione.

Uno dei due è stato subito identificato visto che stava per partire da Olbia per raggiungere, il giorno dopo, il porto di Civitavecchia con il traghetto. Nel porto laziale, però, non è mai arrivato. Successivamente è stato sottoposto ad un controllo da parte del personale delle forze dell’ordine. I poliziotti sono riusciti a recuperare la merce ed il denaro che avevano sfilato alle povere vittime. Queste ultime, inoltre, avevano riconosciuto il delinquente che è stato poi arrestato.

Olbia, arrestati truffatori di anziani: le ultime

I due truffatori, alla fine, sono stati arrestati. Le indagini da parte delle forze dell’ordine, però, sono tutt’altro che terminate. L’obiettivo, infatti, è scoprire se in passato altre coppie di anziani sono state truffate con questa tecnica.

Non è da escludere che, in merito a questi episodi, ci siano altri complici che abbiano potuto aiutare i due.