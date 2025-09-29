Palau, nessuna traccia di Cinzia Pinna | Sequestrata un’arma: si indaga su un possibile omicidio

Palau, ancora nessuna traccia della 33enne Cinzia Pinna, scomparsa letteralmente nel nulla: sequestrata un’arma, possibile omicidio

I giorni trascorrono, ma di Cinzia Pinna non si hanno notizie. La tensione e la preoccupazione, per familiari e conoscente, inevitabilmente sale. Sempre di più. Queste che stanno trascorrendo sono ore decisive per quanto riguarda la donna di 33 anni.

La nativa di Castelsardo ha fatto perdere le proprie tracce nella notte dell’11 settembre scorso quando è stata avvistata, per l’ultima volta, all’interno di un locale in quel di Palau. Da quel momento in poi il silenzio più totale.

Nel frattempo la pm della Procura di Tempio, Noemi Mancini, sta valutando tutti gli elementi possibili che le sono stati forniti da parte dei Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia. Gli stessi che continuano, senza sosta, le indagini.

I militari dell’arma non hanno mai abbandonato un’unica pista, ovvero quella confermata da alcune indiscrezioni. Quale? Nella stessa notte, in cui si sono perse le sue tracce, all’interno di una casa di campagna situata a cavallo dei territori di Palau e Arzachena.

Palau, non si hanno notizie di Cinzia Pinna: sequestrata un’arma

Il proprietario di questo edificio è un imprenditore di Arzachena. Quest’ultimo è attualmente indagato per omicidio. In questi giorni i carabinieri avrebbero effettuato una serie di perquisizioni (telefonini ed auto). Tra queste anche un’arma da fuoco (sembrerebbe essere una pistola).

Le indagini, come annunciato da alcune fonti e media sarde, sono in una fase a dir poco delicatissima. Da segnalare che, in questo momento, non sono ancora stati presi provvedimenti da parte della magistratura. Ovviamente nei confronti dell’imprenditore che è attualmente difeso dal suo avvocato, Luca Montella.

Palau, scomparsa nel nulla Cinzia Pinna: si indaga per possibile omicidio

In questa vicenda, però, spunta anche un secondo indagato. Si tratta di un ragazzo di 26 anni, originario di Milano, che è stato de nunciato per occultamento di cadavere. Il ragazzo è assistito dai legali Nicoletta e Maurizio Mani.

Nelle prossime ore i carabinieri del Ris di Cagliari andranno nuovamente nella casa di campagna dell’imprenditore di Arzachena per continuare le proprie indagini. Intanto, sui social network, i familiari di Cinzia continuano a rivolgere appelli su chi possa avere notizie in merito.