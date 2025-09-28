Valledoria, droga in casa e bilancino | 48enne arrestato per spaccio: condannato a 8 mesi senza sospensione

Valledoria, nella sua abitazione aveva droga e bilancino: nei guai un uomo di 48 anni che è stato arrestato e condannato

Una vicenda che aveva catturato l’interesse della Sardegna intera. In particolar modo la comunità di Valledoria che, nelle ultime ore, ha scoperto quanto dovrà pagare un uomo di 48 anni che si è messo in guai molto seri.

Nelle ultime ore, appunto, è arrivata la condanna nei suoi confronti: ben 8 mesi senza alcuna sospensione della pena. Questo è quello che ha annunciato il Tribunale di Sassari, con la giudice Valentina Nuvoli. Il pm di questa vicenda è Angelo Beccu.

Nei guai, come annunciato in precedenza, un 48enne di Valledoria. Nel mese di dicembre, dello scorso anno, l’uomo era stato sorpreso dai carabinieri. Questi ultimi lo avevano trovato addirittura con addosso circva 300 grammi di marijuana.

Merce che è stata rinvenuta nella sua abitazione. Non è finita qui visto che, oltre alle sostanze stupefacenti, sono state trovate un bilancino di precisione (per misurare appunto le quantità di droga) e della carta per alimenti. Con la stessa, si ipotizza, molto probabilmente, confezionava le dosi.

Valledoria, droga e bilancino in casa: arriva la condanna per un 48enne

I militari dell’arma, sin dal primo momento, avevano nutrito dei forti sospetti nei suoi confronti. Sospetti che, appunto, si sono trasformati in un qualcosa di concreto. In che modo? Nell’abitazione del colpevole, infatti, c’era un continuo “via via” di persone. Anche più volte al giorno. Un qualcosa che, ovviamente, non poteva assolutamente passare inosservato.

Il 48enne, inoltre, alle spalle ha anche diversi precedenti per droga. Troppo per i carabinieri che, dopo averlo colto in fragrante, non ci hanno pensato su due volte e lo hanno arrestato. Le accuse nei suoi confronti sono inevitabilmente molto gravi.

Valledoria, arrestato e condannato per spaccio: gli ultimi aggiornamenti

L’uomo, sin dal primo momento, ha sempre negato e respinto le accuse che erano piovute sul suo conto. Tanto da confermare che l’utilizzo dei cannabinoidi servivano, solo ed esclusivamente, a scopi professionali. Soprattutto perché, in quel periodo, il soggetto stava attraversando un periodo tutt’altro che facile nell’ambito familiare.

Un racconto che, però, non ha mai convinto più di tanto i carabinieri che lo hanno prontamente arrestato. A difendere l’uomo l’avvocato Raffaele Rocco. Non solo la condanna visto che il 48enne sarà costretto anche a pagare una sanzione dal valore di 1.600 euro.