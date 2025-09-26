Ploaghe, da 10 giorni nessuna traccia di Gianni Pittui | Nuovo appello della famiglia: cresce l’angoscia

Ploaghe, non si hanno ancora notizie di Gianni Pittui: l’anziano è letteralmente scomparso nel nulla. Continuano le ricerche

I giorni trascorrono, ma di Gianni Pittui non si hanno ancora aggiornamenti. Inevitabilmente l’angoscia per i suoi familiari, parenti e conoscenti aumenta sempre di più. D’altronde non potrebbe essere altrimenti.

L’anziano uomo, di anni 75, ha letteralmente fatto perdere le proprie tracce. Originario di Florinas l’uomo, come riportato da alcune fonti e media sardi, è scomparso in quel di Ploaghe da oltre 10 giorni dalla casa protetta che lo ospitava (struttura della ex San Giovanni Battista).

Precisamente la domenica mattina del 14 settembre l’uomo si era allontanato volontariamente. Poche ore più tardi, attraverso alcune segnalazioni, era stato avvisato nei pressi della stazione ferroviaria. Da quel momento in poi, però, nessuna traccia.

Nel frattempo non cessano gli appelli da parte dei familiari che, sui social network, continuano a chiedere aiuto. La disperazione, purtroppo, sta regnando nella famiglia dell’uomo.

Ploaghe, nessuna traccia di Gianni Pittui: anziano scomparso nel nulla

Possibile, secondo quanto annunciato dai familiari, che l’uomo possa aver presto il treno o chiesto un passaggio in macchina ad un automobilista. Per il momento, però, queste sono solamente delle ipotesi che non hanno conferma né altro.

Anche perché la preoccupazione è rivolta non solo alla sua scomparsa, ma al suo stato di salute. Per il semplice motivo che il pensionato ha bisogno di cure mediche. Dal giorno della scomparsa Pittui indossava una polo ed un pantalone blu scuri.

Ploaghe, Gianni Pittui ancora disperso: l’appello disperato della famiglia

Continuano, senza sosta, le ricerche da parte dei vigili del fuoco ed anche degli uomini della protezione civile. Le attività, però, non hanno dato vita ad alcun esito. Dagli ultimi aggiornamenti, però, si sa che l’anziano si era allontanato eludendo la sorveglianza degli operatori.

Con indosso un pigiama blu ed un paio di scarpe dello stesso colore. La preoccupazione, con il trascorrere delle ore, aumenta sempre di più. Con sé non ha alcun tipo di documento, portafoglio e nemmeno cellulare. Si era diretto verso la stazione ferroviaria più vicina. Da quel momento in poi ha fatto perdere le sue tracce.