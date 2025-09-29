Cagliari, arrestato 72enne: deve scontare un anno e 4 mesi | Condanna definitiva per atti sessuali con minore

Cagliari, in manette un uomo di 72 anni. Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi: atti sessuali con minore

Arrivano importanti aggiornamenti, direttamente da Cagliari, in merito ad una vicenda di cronaca che ha fatto il giro dell’isola. Un pessimo episodio di cronaca che ha visto come protagonista (assolutamente in negativo) un uomo di 72 anni.

Secondo quanto annunciato da più fonti e media locali sardi pare che l’anziano deve scontare ancora un anno e quattro mesi della pena a sette anni. La stessa che la Corte d’Appello del tribunale della città sarda gli aveva comminato.

Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi visto che si parla, appunto, di atti sessuali ai danni di minore. Nelle prime ore del mattino di giovedì 25 settembre i carabinieri hanno dato il definitivo “via libera” all’esecuzione ad un ordine di carcerazione.

Quest’ultimo è stato emesso proprio dal Tribunale nei confronti del pensionato. A quanto pare l’uomo, residente in città, è già schedato dalla polizia per altre vicende e con diversi precedenti.

Cagliari, in manette uomo di 72 anni: le accuse nei suoi confronti sono gravi

Il provvedimento in questione riguarda l’espiazione di un residuo pena pari ad un anno e quattro mesi di carcere. La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Cagliari, mentre a dare la conferma in merito di tutto questo ci ha pensato la Corte d’Appello. Proprio quest’ultimo, come annunciato in precedenza, aveva condannato il pensionato alla pena di sette anni di reclusione.

Senza dimenticare, inoltre, che il 72enne dovrà effettuare il pagamento delle spese processuali e all’interdizione dai pubblici uffici. I fatti sono risalenti al periodo che va dal mese di giugno a quello di settembre di dieci anni fa (nel 2015).

Cagliari, ancora un anno e 4 mesi di carcere da scontare per il 72enne

I militari dell’arma lo hanno rintracciato presso la propria abitazione. Dopo le formalità di rito, verificatesi in caserma, l’uomo è stato riaccompagnato a casa in regime di detenzione domiciliare.

Per ancora un anno e quattro mesi dovrà finire di scontare la propria pena con la giustizia.