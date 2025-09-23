Piazza del Carmine, controlli nella “zona rossa” | Identificate 37 persone nella notte: un arresto e due allontanamenti

Piazza del Carmine, continuano senza sosta i controlli ed i posti di blocco da parte dei carabinieri: identificate 37 persone

Da un bel po’ di giorni, in quel di Cagliari, gli abitanti della città si sono resi conto che dell’importante lavoro che stanno compiendo i carabinieri. Precisamente nella nota piazza del Carmine dove i militari dell’arma stanno intensificando i controlli.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che si tratta di, un vero e proprio, lavoro straordinario di controllo da parte loro nella “zona rossa“. Istituita con apposita ordinanza prefettizia.

Una decisione assunta da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un lavoro che, con il passare del tempo, continua senza sosta. I risultati, d’altronde, parlano forte e chiaro: sono 37 le persone che sono state identificate nelle ultime 24 ore.

In merito a ciò è stato imposto anche l’allontanamento dell’area a 3 persone che, oltre ad essere già note alle forze dell’ordine, sono state fermate per condotte moleste e ritenute potenzialmente pericolose.

Cagliari, continuano i controlli dei cc a piazza del Carmine: le ultime

Tra le persone fermate, come citato in precedenza, anche un ragazzo di 25 anni. Quest’ultimo, originario della Guinea, celibe e senza fissa dimora (oltre a risultare disoccupato) è stato arrestato per reati di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il tutto sotto gli occhi dei passanti che hanno assistito alla scena.

Secondo quanto raccolto da alcune testimonianze pare che l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe assunto in precedenza una buona dose di alcol e stupefacenti. Con una aggressione assurda ha inveito contro i militari dell’arma con una sequenza di spinte e calci. A lanciare l’allarme alcuni cittadini che, dopo essere stati continuamente disturbati dal soggetto, hanno chiesto l’aiuto dei carabinieri.

Cagliari, proseguono i controlli in piazza del Carmine: gli ultimi aggiornamenti

Successivamente il 25enne guineano, con non pochi problemi, è stato immobilizzato ed arrestato dai cc. Dopodiché è stato posto in sicurezza e lontano dai cittadini che, esasperati, avevano chiesto il pronto intervento dei carabinieri.

Una situazione, quella che si verifica molto spesso in piazza del Carmine, che ha portato i militari ad effettuare controlli in quella zona. Soprattutto nel fine settimana dove si riuniscono parecchi ragazzi che trascorrono lì, per buona parte, le loro serate.