Stintino, spara al suo cane con la carabina | Denunciato 62enne per maltrattamenti: l’animale gravemente ferito

Stintino, un uomo di 62 anni ha sparato al suo cane con la carabina: denunciato dai carabinieri per maltrattamenti

Un episodio di violenza che, oltre a non passare inosservato, ha fatto inevitabilmente il giro della rete e dell’intera comunità. Una triste vicenda di cronaca quello che arriva direttamente dalla città di Stintino.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che un uomo, di anni 62 anni, con la sua carabina abbia ben pensato di sparare al suo cane con diversi colpi. Proiettili che hanno centrato in pieno l’animale.

Quest’ultimo si trova ricoverato in gravissime condizioni dopo aver perso moltissimo sangue. Il tutto è avvenuto in un luogo pubblico. Subito è stato lanciato l’allarme. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 18 settembre.

Sul luogo della violenza i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Porto Torres. I militari dell’arma, dopo essere intervenuti nella località di Pozzo San Nicola, hanno identificato e fermato il 62enne.

Stintino, spara al suo cane con la carabina: denunciato 62enne per maltrattamenti

L’allarme era stato segnalato, molto probabilmente, da alcune persone che avevano assistito alla scena. Gli stessi che avevano chiamato al numero unico di emergenza (112) per via dell’esplosione di diversi colpi di arma da fuoco. Dopo essere arrivati sul posto i carabinieri, come prima cosa, hanno messo in sicurezza l’intera area. Successivamente avevano accertato che un uomo, poco prima, aveva ferito gravemente il proprio cane di razza meticcia.

Colpi che erano stati esplosi utilizzando una carabina remington, quest’ultima regolarmente detenuta. Per l’animale è stato richiesto, in maniera tempestiva, l’intervento da parte del medico veterinario visto che, come annunciato in precedenza, le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi.

Stintino, spara al cane di razza meticca: le condizioni dell’animale sono gravi

L’animale, successivamente, è stato soccorso ed accudito. Sempre nel luogo dove è avvenuto il tutto i militari dell’arma hanno proseguito il loro lavoro. Tanto da effettuare una approfondita perquisizione nell’abitazione del 62enne.

Nel corso della stessa è stato rinvenuto un ulteriore fucile a pompa calibro 12 uzkon. Anche questa regolarmente detenuta. Per l’uomo è scattata una inevitabile denuncia. Ora tutte le preoccupazioni sono rivolte all’animale che sta lottando tra la vita e la morte.