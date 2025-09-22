Siliqua, maltratta e violenta la moglie | Elettricista 54enne ai domiciliari: la ex lo denuncia dopo tre anni di abusi

Bruttissimo episodio di cronaca quello che si è verificato a Siliqua, maltratta e violenta la moglie: arrestato 54enne

Tra i problemi più gravi e persistenti in Italia c’è quello della violenza contro le donne, una piaga sociale che continua a manifestarsi con episodi drammatici e spesso sottovalutati.

I dati sono allarmanti. Solo nel 2024, in Italia, sono state denunciate oltre 6.500 violenze sessuali. Un incremento del 6% rispetto all’anno precedente e 113 donne hanno perso la vita, quasi sempre per mano di un uomo che conoscevano. Il 2025, finora, non mostra segnali di inversione.

Purtroppo, questo tipo di fenomeno, non cessa affatto a fermarsi. Anzi, tutt’altro. L’ultimo episodio di cronaca arriva direttamente da Siliqua. Vittima una donna, una moglie che ha subito, per l’ennesima volta, violenza sessuale.

Sempre dallo stesso soggetto. Un soggetto che, appunto, è già noto alle forze dell’ordine. Anni di maltrattamenti che sono sfociati, purtroppo, in violenza sessuale. Fino a quando la donna, con coraggio, non ha deciso di denunciare l’orco che l’aveva ridotta in queste condizioni.

Siliqua, donna coraggio denuncia il marito: ai domiciliari dopo violenze sessuali

La donna, come annunciato in precedenza, stanca dei continui episodi di violenza nei suoi confronti si è presentata presso la stagione dei carabinieri di Iglesias con un solo obiettivo: quello di denunciarlo. Riuscendoci. Il protagonista (assolutamente in negativo) di questa orribile e triste vicenda è un 54enne, professione elettricista.

L’uomo è stato arrestato. In questo momento si trova ai domiciliari. La donna, nel corso dell’interrogatorio ai militari dell’arma, ha raccontato di essere stata vittima di atteggiamenti vessatori e persecuzioni dalla durata di tre anni. Troppo per i carabinieri che, dopo alcune indagini, sono riusciti a trovare e ad arrestare l’uomo.

Siliqua, anni di vessazioni terminati con l’ennesima violenza: arrestato elettricista

Nel 2024, a quanto pare, c’era stato un gravissimo episodio di violenza dove la donna era rimasta vittima. Con il passare del tempo, però, la situazione non è affatto cambiata. Anzi, decisamente tutt’altro.

I carabinieri, come riportato in precedenza, hanno raccolto tutti gli indizi sufficienti per disporre la misura cautelare. La stessa che è stata eseguita nelle prime ore del mattino di giovedì 18 settembre. Per l’uomo sono stati decisi gli arresti domiciliari ed un divieto di avvicinamento nei confronti della donna.