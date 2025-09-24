Bancali, nuova aggressione in carcere | Agente finisce in ospedale con un piede fratturato

Bancali, ennesima aggressione quella che si è verificata all’interno del carcere: un agente è finito in ospedale con un piede fratturato

Non si tratta affatto della prima volta che si verifica un episodio del genere. Purtroppo, nelle ultime ore, dal carcere di Bancali non arrivano affatto buone notizie.

Ed il motivo è facilmente intuibile: una nuova aggressione quella che si è verificata all’interno del penitenziario. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sardi pare che nella serata di sabato 20 settembre due detenuti abbiano litigato in maniera violenta.

Tanto, ovviamente, da catturare l’attenzione degli agenti penitenziari di turno che hanno cercato, in tutti i modi, di dividerli. Fino a quando uno dei detenuti, un uomo di origine marocchina, non ha ben pensato di scagliarsi contro uno degli agenti.

Con tanto di spintoni e colpi proibiti. Il bollettino è inquietante: tre agenti hanno riportato lesioni ed uno di loro una frattura al piede. Tutti sono stati costretti ad essere ricoverati al pronto soccorso e, di conseguenza, ricevere le cure mediche del caso.

Bancali, nuova aggressione all’interno del carcere: ferito ad un piede un agente

A denunciare questo ennesimo episodio di violenza ci ha pensato direttamente il sindacato Uspp. In particolar modo il numero uno dell’organizzazione, vale a dire Giuseppe Moretti. Quest’ultimo ci ha tenuto a precisare, ancora una volta, che la priorità è quella di tutelare l’incolumità degli agenti. Magari con una verifica della gestione all’interno del penitenziario per la rimessa in sicurezza.

E, soprattutto, per l’incolumità della Polizia Penitenzaria. La stessa che, già in altre occasioni (e soprattutto in altri carceri italiani) deve avere a che fare con detenuti aggressivi. Una situazione, quella degli agenti, che non migliora affatto: soprattutto per quanto riguarda le carenze organiche che continuano ad essere un vero e proprio problema.

Bancali, nuova aggressione in carcere: l’allarme della Uspp

Una situazione, quella delle continue aggressioni, a dir poco preoccupante per Moretti. Queste sono alcune delle sue considerazioni in merito: “L’ordinario accorpamento dei posti di servizio è insostenibile perché espone quotidianamente il personale a rischi altissimi e vanifica ogni tentativo di garantire sicurezza”.

In conclusione: “In questo modo va ad aumentare, sempre di più, il rischio di circolazione di oggetti non consentiti e traffici illeciti“. La richiesta del sindacato, agli ispettori ministeriali, è molto semplice: il potenziamento della pianta organica (lo si chiede da diverso tempo) ed il valutare l’avvicendamento del vertice dell’istituto.