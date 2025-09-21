Sardegna, i contagi da Febbre del Nilo salgono a 30 | Scatta l’allerta per il virus West Nile

Sardegna, continua la preoccupazione in merito alla “Febbre del Nilo”: aumentano a 30 i contagi per il virus West Nile

La paura aumenta sempre di più. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Gli ultimi aggiornamenti parlano chiaro: spunta un’altra persona contagiata dal virus West Nile.

I dati sono allarmanti: con l’ultimo contagio sono ben 30 le persone che sono state colpite dalla Febbre del Nilo. Tutti nella regione sarda. Si tratta di un uomo di oltre 60 anni, residente nella comunità di Cabras, è stato ricoverato.

In questo momento il soggetto si trova all’ospedale “San Martino” di Oristano. Il tutto dopo essere risultato positivo al virus. La maggior parte dei personaggi coinvolti sono tutti localizzati nella provincia di Oristano.

Una situazione che, con il trascorrere del tempo, preoccupa sempre di più la comunità e l’intera regione sarda. Nel frattempo, però, è stata già avviata l’indagine epidemiologica e la circoscrizione dell’area di residenza da parte dell’ultrasessantenne contagiato. Con l’obiettivo di consentire la totale disinfestazione entro i 200 metri dall’abitazione.

Febbre del Nilo, nuovo caso ad Oristano: i contagi salgono a 30

In merito a quest’ultimo contagio sono arrivate anche le parole della direttrice del dipartimento di Sanità e Prevenzione della Asl 5 di Oristano, vale a dire Maria Valentina Marras. Come riportato dal sito “L’Unione Sarda” la professionista ha voluto ricordare alle persone, in particolar modo ai soggetti fragili e agli anziani, che è estremamente importante proteggersi dalle punture di zanzare.

Visto che proprio questi ultimi sono considerati, senza ombra di dubbio, i vettori principali del virus. Allo stesso tempo ha voluto dare altri consigli: come quello di evitare, principalmente, i ristagni d’acqua. Motivo? In quest’ultimo proliferano, sempre di più, le larve. Ed è per questo motivo che risulta, sempre di più, fondamentale svuotare di frequente le ciotole per animali (per coloro che abbiano in casa cani o gatti). Non solo: anche sottovasi, contenitori, piscine per bambini e molto altro.

Sardegna, i contagi aumentano per via del West Nile: gli ultimi aggiornamenti

Per il momento non si hanno ancora aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni del soggetto colpito dal West Nile

Le sue condizioni sono stabili ed è tutt’ora valutato dall’equipe medica che lo tiene ancora sotto osservazione.