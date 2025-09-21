Sassari, vigili in azione sotto i Portici Crispo: controlli a sorpresa sui rider in bici | Scattano le verifiche

Sassari, importante lavoro quello messo in atto da parte della polizia locale sotto i Portici Crispo: controlli a sorpresa sui rider

Una nuova ed importante operazione quella che ha visto come protagonista la polizia locale di Sassari. Questa volta, a finire nella lente di ingrandimento, sono finiti i rider. Controlli a tappeto che si sono verificati nel pomeriggio di martedì 16 settembre.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che gli agenti della Municipale abbiano effettuato una raffica di controlli mirati. Precisamente sotto i Portici Crispo. Ovvero una delle zone maggiormente frequentate dai fattorini.

Gli stessi che rimangono in attesa proprio di ricevere gli ordini da consegnare. Un intervento che ha visto scendere in campo diverse pattuglie. In primis sono state effettuate verifiche sui documenti personali e dei mezzi utilizzati per le consegne.

In particolar modo le biciclette elettriche. Anche perché gli agenti si sono immediatamente accorti che alcuni di questi mezzi non erano assolutamente in regola. Ovvero: senza documenti, modifiche tecniche non consentite o utilizzate in condizioni non sicure.

Sassari, controlli a tappeto dei vigili sui rider: gli ultimi aggiornamenti

Non è finita qui visto che le bici, risultate alla fine irregolari, sono state sottoposte a sequestro e caricate a bordo di un furgone della polizia locale. Il tutto sotto gli occhi dei passanti che ha assistito incredula alla scena. Tanto da catturare l’attenzione di chi, oltre a frequentare quelle zone, ci abita.

I rider, nella maggior parte dei casi provenienti da diversi Paesi, come annunciato in precedenza si concentrano in particolar modo sotto i Portici Crispo. In attesa, ovviamente, delle chiamate delle piattaforme di food delivery. Un posto ideale soprattutto quando inizia a piovere e ci si può coprire tranquillamente.

Sassari, sequestrate molte bici elettriche irregolari: presente anche il comandante Serra

In merito a questa importante operazione era presente anche il comandante della polizia locale, Gianni Serra. Quest’ultimo, secondo quanto riportato dal sito “L’Unione Sarda”, è rimasto particolarmente soddisfatto dell’operato delle forze dell’ordine.

Precisando che si tratta di controlli che servono a garantire la sicurezza stradale ed il rispetto delle norme. Soprattutto per i rider visto che, ogni giorni, lavorano in condizioni difficili ma è importante che lo facciano con mezzi regolari e sicuri. Non è da escludere che possano verificarsi altri episodi del genere in futuro da parte della polizia locale di Sassari.