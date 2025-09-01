Cagliari, allarme al parco di Monteclaro | Avvistati ratti tra i vialetti: scatta la disinfestazione urgente

Cagliari, cresce sempre di più l’allarme in merito alla presenza di ratti all’interno del parco di Monteclaro: scatta la disinfestazione

Se non si tratta di un vero e proprio allarme allora poco ci manca. Fatto sta, però, che negli ultimi giorni non si sta parlando d’altro, in quel di Cagliari, per l’importante presenza all’interno del parco di Monteclaro di ratti.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali sardi è stata segnalata la presenza, appunto, di ratti. Troppo per la comunità sarda che non ha voluto perdere altro tempo ed ha chiesto un intervento urgente.

L’operazione di disinfestazione, infatti, è iniziata nelle prime ore del mattino di giovedì 28 agosto. Il tutto grazie ai tecnici del “Centro Antinsetti” che si sono presentati sul posto per avviare il processo di derattizzazione.

L’obiettivo, ovviamente, è quello di risolvere il problema igienico-sanitario presente all’interno del parco. Un luogo frequentato da famiglie e, soprattutto, da bambini e moltissimi sportivi che si allenano.

Cagliari, vasta presenza di ratti: avviato il processo di disinfestazione

In merito a questa vicenda il delegato all’ambiente della Città Metropolitana di Cagliari, Martino Sarritzu, ha confermato l’azione di questo processo. Con un solo scopo: quello di garantire la sicurezza e la salubrità dell’area verde. La disinfestazione avverrà nelle zone più critiche. In particolar modo vicino ai cespugli e lungo i sentieri.

La comunità, inoltre, ha voluto avvertire i cittadini nel prestare molta attenzione durante le operazioni. Con la speranza che gli stessi tendano a collaborare per mantenere pulito il parco, senza lasciare rifiuti o cibo per terra che possano attirare i ratti.

Cagliari, situazione preoccupante nel parco Monteclaro: le ultime

La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete. Sui social network, infatti, non si sta parlando d’altro se non di questa vicenda. Secondo quanto annunciato da alcune testimonianze sembra che i topi camminano completamente indisturbati tra cespugli e vialetti.

Per i cittadini, inoltre, è consigliabile monitorare costantemente i canali ufficiali (sito del Comune e della Città Metropolitana) per possibili aggiornamenti riguardanti la situazione del parco Monteclaro.