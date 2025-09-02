Portavalori preso d’assalto: ma il colpo fallisce | Parte la caccia dei Carabinieri

Il tentativo da parte dei criminali sulla Statale nella zona di Sant’Andrea. I Carabinieri danno la caccia ai responsabili.Si stava iniziando a pensare che la Sardegna potesse ricominciare a respirare aria di serenità e legalità, ma non è andata così.

Dopo settimane di tranquillità, sull’isola è tornato l’incubo dei portavalori.

Questa volta l’episodio è avvenuto lungo la Strada Statale 387, nella zona di Sant’Andrea Frius, dove un portavalori di un istituto di vigilanza privata è stato preso d’assalto con violenza.

Il tentativo sulla Statale

Sono stati attimi confusi e concitati che hanno creato panico e caos nel tratto stradale interessato dall’assalto. Un gruppo di uomini mascherati hanno sono infatti passati all’azione nelle prime ore della mattina di lunedì primo settembre, provando a rapinare il portavalori che trasportava quantità importanti di denaro. Fortunatamente il colpo non è andato a segno e, nonostante il tentativo convinto e violento da parte degli assaltatori, l’obiettivo non è stato raggiunto.

La cosa più importante è il fatto che non ci sono stati feriti gravi o addirittura vittime. Purtroppo non è impossibile che a causa di un’operazione così pericolosa e violenta – portata avanti da soggetti che non guardano in faccia a nessuno – ci scappi il morto e il furto si trasformi velocemente in omicidio.

Le indagini

Non sono bastate le armi e il volto coperto: gli assalitori hanno bloccato la strada incendiando alcuni veicoli messi appositamente di traverso per impedire il transito del furgone. Il conducente è stato però pronto e ha immediatamente messo in pratica tutti quelli che sono i protocolli da seguire in questi casi. Dopo aver visto quello che stava succedendo, ha infatti frenato bruscamente, ingranato la marcia e fatto inversione per allontanarsi il più velocemente possibile dalla zona del misfatto.

A quel punto i rapinatori hanno compreso che erano stati scoperti e hanno deciso di darsela a gambe, abbandonando i mezzi tra le fiamme e riuscendo a far perdere le loro tracce. I Carabinieri sono stati immediatamente allertati e in queste ore stanno conducendo le indagini per cercare di individuare i protagonisti, in negativo, di questa brutta giornata. Intanto il conducente del mezzo portavalori e gli altri membri dell’equipaggio stanno collaborando con gli inquirenti.