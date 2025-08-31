Minacce, violenze e colpi al volto con un fucile: paura a Serramanna | Arrestato un uomo per persecuzioni contro la compagna

Serramanna, momenti di paura per una donna picchiata dal compagno: i carabinieri arrestano l’uomo per persecuzioni

Momenti di terrore quelli che ha vissuto una donna che è stata vittima di maltrattamento subito dal suo compagno. Ci troviamo a Serramanna dove, nelle ultime ore, i carabinieri hanno arrestato un uomo.

Si tratta di un 39enne, disoccupato e senza fissa dimora, che è finito in manette da parte dei militari dell’arma della stazione locale. Ad aiutare i carabinieri anche i colleghi di Villamar.

A dare il definitivo “via libera” per quanto riguarda l’arresto ci ha pensato il Gip, del Tribunale di Cagliari, con una ordinanza di custodia cautelare.

Il violento è un personaggio già noto alle forze dell’ordine. Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi visto che si parla di maltrattamenti e persecuzioni nei confronti della compagna. Quest’ultima anche lei di Serramanna.

Serramanna, picchia la compagna: arrestato 39enne

Tra i due c’era stata una lunga relazione sentimentale. Nel corso delle indagini gli investigatori hanno scoperto che gli atteggiamenti intimidatori e violenti dell’uomo erano iniziati nello scorso mese di luglio. Episodi che, con il trascorrere dei giorni, si verificavano sempre di più. Fino a quando la vittima, stanca di tutto questo, non ha avuto il coraggio di presentarsi in caserma per sporgere denuncia contro il violento.

Nel corso delle indagini, però, i carabinieri hanno scoperto anche un altro dettaglio inquietante. L’indagato, oltre ad aver utilizzato le mani, avrebbe esploso anche un colpo con un fucile a piombini. Si tratta di un’arma che può essere tranquillamente acquistata. La donna, però, è stata colpita con il proiettile al volto. Tanto da procurarsi delle serie ed importanti lesioni. La donna, come annunciato in precedenza, ha raccontato il tutto ai carabinieri che non hanno perso altro tempo ed hanno arrestato il 39enne.

Serramanna, violenza e colpo di fucile contro la compagna: arrestato dai cc

Dopo la segnalazione da parte della Procura, anche la magistratura ha dato l’ok per la misura cautelare in carcere da parte del violento. Dopo una breve ricerca il 39enne è stato rintracciato ed identificato dai militari dell’arma.

In questo momento il violento si trova nella casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta. Resterà ancora lì fino a quando non arriveranno importanti aggiornamenti da parte dell’Autorità giudiziaria. Ovviamente in attesa del definitivo processo nei suoi confronti.