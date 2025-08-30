Porto Torres, furto al campo sportivo | Rubato cavo elettrico da 150 metri: “Colpo da professionisti”

Porto Torres, clamoroso furto al campo sportivo: un “colpo da professionisti”, ladri rubano ben 150 metri di cavo elettrico

Una vicenda che, a dire il vero, non si sente mai tutti i giorni. Anche perché quello che stiamo per raccontarvi è un colpo messo a segno, da parte di ladri sicuramente professionisti, che ha rubato un qualcosa di davvero anomalo.

Ci troviamo a Porto Torres dove, nel cuore della notte tra martedì 26 e mercoledì 27 agosto, un gruppo di delinquenti ha messo a segno un colpo di “tutto rispetto”. Nel campo numero 2 della cittadella sportiva è stato portato via un cavo elettrico volante.

Non uno qualunque visto che stiamo parlando di un cavo con lunghezza di ben 150 metri. Un cavo che, secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sardi, alimentava il container dove si trovavano bevande ed alimenti che venivano utilizzati in occasione di partite e sessioni di allenamento.

Insomma, un furto del tutto mirato. Lo stesso che è stato scoperto, poche ore più tardi, dal direttore sportivo della società ASD Porto Torres Calcio, Stefano Valente.

Porto Torres, ladri professionisti rubano 150 metri di cavo elettrico volante

La spiacevole scoperta è stata effettuata durante un sopralluogo da parte del dirigente del club. Anche perché, proprio in questi giorni, sono iniziare le attività di preparazione sportiva in vista della nuova stagione 2025-2026. Come annunciato in precedenza, a compiere il tutto, sarebbero stati dei ladri professionisti. Persone che, inoltre, conoscevano bene la struttura e soprattutto dove andare a colpire.

Anche perché la rimozione del cavo elettrico volante è avvenuto in maniera del tutto tranquilla e senza ulteriori problemi. Stiamo parlando, appunto, di un filo che camminava lungo la rete di protezione. I ladri avrebbero abbassato l’interruttore del quadro elettrico di alimentazione e, successivamente, prelevato il cavo con estrema facilità.

Porto Torres, rubati 150 mt di cavo elettrico: indagini in corso

Successivamente sono partite le indagini da parte delle autorità. Anche se nell’ambiente regna la disperazione e, soprattutto, l’amarezza di questo spiacevole episodio che nessuno mai si sarebbe aspettato. Un danno economico non indifferente visto che stiamo parlando di ben 700 euro circa.

Una cifra che, per queste società calcistiche, sono davvero importanti. Senza dimenticare, inoltre, i danni subiti dalle strutture sportive. Già in passato, infatti, ci sono state una serie di atti vandalici che hanno colpito il patrimonio comunale. Una zona, quella dove si è verificata il tutto, presa di mira da molti teppisti.