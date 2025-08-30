Incendio a Carbonia, fiamme nelle campagne | In volo l’elicottero del Corpo forestale: lotta contro il fuoco

Incendio a Carbonia, le fiamme si estendono in tutta la campagna, in volo l’elicottero del corpo forestale

Gli ultimi aggiornamenti, che arrivano direttamente dalla città di Carbonia (in località Pod e Sant’Angela) sono a dir poco drammatiche. Il tutto per via di un vasto incendio che è divampato nelle prime ore di mercoledì 27 agosto.

Subito è stato lanciato l’allarme da parte dei residenti che, senza perdere altro tempo, hanno immediatamente avvertito il corpo forestale. Lo stesso che, dopo meno di un’ora, è intervenuto con un elicottero proveniente dalla base operativa di Marganai.

Sul posto le operazioni di spegnimento coordinate dal D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento). Lo stesso appartenente alla pattuglia del corpo forestale della comunità colpita da questo incendio.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali sardi pare che le fiamme in questione interessano, in particolar modo, una zona della campagna. Fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate per via del fuoco che è divampato velocemente.

Incendio a Carbonia, interviene il corpo forestale: gli ultimi aggiornamenti

Il corpo forestale si è dato un bel da fare visto che l’operazione di spegnimento è durata diverse ore. Intanto sui social network sono molte le persone che hanno pubblicato filmati ed immagini di quanto è accaduto nelle prime ore di mercoledì 27 agosto. Purtroppo non si tratta affatto del primo episodio che si verifica sull’isola.

Sono moltissimi, infatti, gli episodi in merito ad incendi (per la maggior parte dei casi dolosi) che si sono svolti in Sardegna in quest’anno. Secondo quanto annunciato dagli ultimi dati basti pensare che, in questo 2025, si sono verificati ben 20 incendi. Gli stessi che hanno bruciato almeno 1.500 ettari di terreno. La speranza, ovviamente, è che questo numero non si evolva ancora di più.

Incendio a Carbonia, gli ultimi aggiornamenti su quanto è accaduto

Fino a questo momento, però, non arrivano altri aggiornamenti dalla comunità colpita da questo devastante incendio. La speranza, ovviamente, è che la situazione possa andare a migliorare. Successivamente si farà la conta inevitabile dei danni.

Dati, come quelli annunciati in precedenza, a dir poco preoccupanti di un bruttissimo fenomeno che ogni anno fa sempre discutere. In molti, infatti, sui social network hanno commentato l’ennesima vicenda in maniera negativa.