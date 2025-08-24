Cagliari accoglie Folorunsho: “Pronto alle nuove sfide”

Il nuovo acquisto si presenta ai tifosi durante la conferenza stampa di benvenuto e promette il massimo impegno.

Può finalmente iniziare con una punta di positività la nuova stagione del Cagliari che dovrà, anche quest’anno, lottare per non retrocedere e restare quindi in Serie A.

Alla squadra sarda aspetta un’annata complicata, ma non impossibile.

Nonostante l’importante cessione di Zortea e Marin, ci sono comunque dei rinforzi che possono aumentare il livello generale della squadra.

Tra questi Folorunsho, prontissimo ad iniziare la sua nuova avventura e apparso molto felice in conferenza stampa.

Entusiasmo a livelli alti

Sono stati giornate di fuoco e non semplicissime per il Cagliari, che ha dovuto dire di sì ad offerte importanti che hanno dato vita ad addi dolorosi. Tra questi sicuramente quelli di Piccoli e Zortea, ceduti rispettivamente a Fiorentina e Bologna, per una cifra totale di circa 30 milioni di euro.

Soldi importanti che potrebbero essere reinvestiti subito nel calciomercato di entrata, puntando a giocatori come Monterisi, Mannone, Salah-Eddine e Palestra. Questi si aggiungerebbero però ad un colpo che ha sicuramente restituito un leggere entusiasmo alla piazza cagliaritana: quello di Folorunsho. Il centrocampista italiano arriva in prestito dal Napoli e la sensazione è che potrebbe essere uno degli elementi più importanti del reparto mediano della squadra rossoblù.

“Mi piacciono le sfide”

Il classe ’98 si è presentato nelle scorse ore ai giornalisti e soprattutto ai tifosi del Cagliari, motivando la sua scelta e dichiarando amore a quelli che saranno i suoi nuovi colori. “Ho scelto Cagliari perché adoro le sfide – ha dichiarato il giocatore ventisettenne ai microfoni della sala stampa del club sardo – mi piacciono posti come la Sardegna e amo il mare”. Insomma, una scelta spinta dallo spirito di competizione e di avventura, ma anche dalla voglia di poter giocare in un posto che non offre solo calcio e grandi aspettative, ma anche la possibilità di vivere immerso nelle bellezze del mare e della sarda.

“Voglio dare il mio contributo a questa squadra – ha poi rilanciato il nuovo arrivo – e giocare un ruolo importante per questo club e questi tifosi”. Parole che mostrano non solo la voglia di dare il massimo, ma anche una possibile volontà di diventare il leader di una squadra in pieno rinnovamento che potrebbe ripartire proprio da questo nuovo acquisto.