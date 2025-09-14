Narbolia, murale in onore di Alessia Orro | Il paese celebra la sua campionessa

Narbolia accoglie, nel migliore dei modi, la sua campionessa Alessia Orro: alla pallavolista hanno dedicato un murale

Oramai in questi giorni non si sta parlando d’altro se non della vittoria ottenuta dalle ragazze della pallavolo italiana. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che vincere un Mondiale non è una cosa di tutti i giorni.

Lo sa benissimo l’Italvolley che, insieme al suo condottiero Julio Velasco, hanno trionfato in Thailandia vincendo anche il Mondiale. Poche settimane prima le ragazze avevano trionfato in Nations League.

Tra le protagoniste, in assoluto, una eccellenza sarda come Alessia Orro. Le sue gesta sportive, oltre a non passare inosservate, hanno entusiasmato il suo piccolo paese: quello di Narbolia.

I cittadini l’hanno voluta omaggiare nel migliore dei modi. Una grande accoglienza per la campionessa di pallavolo. Non solo dai parte dei nonni (ai quali ha regalato la medaglia d’oro vinta), ma soprattutto un murale a lei dedicato.

Narbolia accoglie Alessia Orro, la pallavolista ritorna a casa

Le sue prestazioni sportive, con la maglia azzurra, saranno molto presto celebrate in un murale all’ingresso del paese. Segno del fatto che la classe ’98 è un vero e proprio orgoglio per l’intera comunità sarda. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente il sindaco, Gian Giuseppe Vargiu. Il primo cittadino, nel corso della commovente cerimonia di accoglienza nei confronti della nativa di Oristano, ha dato la bellissima notizia che, a dire il vero, nessuno si sarebbe mai aspettato.

Come annunciato in precedenza la Orro è stata una delle protagonista indiscusse di Bangkok. C’è di più visto che è stata eletta come la miglior giocatrice del torneo. Queste sono alcune delle dichiarazioni, da parte del sindaco, recuperate dal sito “L’Unione Sarda“: “Ne abbiamo già parlato in Giunta. Si tratta solamente di formalizzare gli atti. L’obiettivo è quello di realizzare una opera importante che darà lustro al paese. Alessia, per noi, rappresenta un qualcosa di straordinario. Da ogni punto di vista, sportivo e umano“.

Narbolia, a breve il murale dedicato alla Orro: la conferma del sindaco

Il murale in questione sorgerà su una grande parete ben visibile, per coloro che entreranno nel paese. Sarà un vero e proprio simbolo del riconoscimento collettivo ad una campionessa che, in queste settimane, ha dimostrato di esserlo.

Non solo: anche quello di aver onorato e portato in alto il tricolore azzurro. Un esempio per tantissimi giovani che, un giorno, desiderano arrivare ed essere proprio come Alessia.