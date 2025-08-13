Finalmente il Cagliari batte un colpo: Esposito inizia le visite mediche

Si attende l’esito dei controlli medici per condividere l’ufficialità dell’operazione: “Sono felice di essere qui”.

“Salvezza”: è questa la parola d’ordine che guiderà i prossimi mesi di lavoro del Cagliari Calcio. Gli uomini di Pisacane avranno come maggiore obiettivo quello di restare nella massima serie e crescere come club.

Ma non è detto che i traguardi possano essere ricalibrati strada facendo e, magari, divenire più ambiziosi, soprattutto grazie alle ultime operazioni di mercato che lasciano ben sperare.

Il lavoro di Angelozzi fino a questo momento è stato infallibile e il tentativo di costruire una squadra competitiva e organizzata potrebbe riuscire a pieno.

Un aiuto arriverebbe dall’ultimo arrivato, Sebastiano Esposito, giocatore in grado di aggiungere grande qualità ad un reparto offensivo già ricco.

Un acquisto di livello

L’accordo tra Cagliari e Inter non è stato tra i più semplici e veloci, ma alla fine è arrivata la stretta di mano che ha sbloccato l’affare. Una stretta di mano che è arrivata tra gli uomini di mercato delle rispettive società grazie alla formula del prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita, se questa sarà superiore a 4 milioni. Non sarà dunque lui il rinforzo per l’attacco nerazzurro guidato da Cristian Chivu, mentre potrebbe invece essere il colpaccio tanto atteso dai tifosi cagliaritani.

Il 23enne ha ben figurato durate l’ultimo Mondiale per club giocato dall’Inter negli States ed è stato a lungo contesto tra il Cagliari e il Parma. Ma alla fine sembra che a spuntarla è stata proprio la società sarda che su di lui è intenzionata a scommettere tantissimo.

Le prime parole

Nella giornata di lunedì 11 agosto l’attaccante italiano ha condotto le visite mediche e si attende quindi la firma sul contratto e la notizia ufficiale del suo acquisto. Ma Esposito parla già da giocatore del Cagliari e ci ha tenuto a lasciare un messaggio rivolto a quelli che sono ormai i suoi nuovi tifosi. “Sono tanto carico – ha affermato il giocatore all’uscita della clinica sportiva dopo gli esami di controllo – sono contento di essere qui. Forza Cagliari“.

Si tratta di un acquisto importante, anche in ottica futura, per Pisacane che ora potrà contare su un reparto offensivo al completo, con Piccoli, Luvumbo e, appunto, Esposito, pronti a formare un tridente d’attacco per nulla male.