Rally Italia Sardegna 2025 si svolgerà tutto a Olbia, scopriamo assieme il percorso: torna per la 22ma volta in Sardegna il campionato mondiale rally (WRC è l’acronimo in inglese). L’appuntamento per l’unica tappa italiana dell’amato evento automobilistico, sesta manche del campionato del mondo rally, è dal 5 all’ 8 giugno 2025 .

L’attesa è quasi finita! Il profumo inebriante della macchia mediterranea si prepara a mescolarsi nuovamente con l’adrenalina pura dei motori: il Rally Italia Sardegna 2025 è pronto a infiammare l’isola da giovedì 5 a domenica 8 giugno. Preparatevi a un’esperienza indimenticabile, perché la tappa italiana del FIA World Rally Championship (WRC), organizzata con maestria dall’Automobile Club d’Italia con il prezioso sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, promette spettacolo, innovazione e paesaggi da sogno.

Se siete tra i fortunati che vivranno dal vivo il sesto appuntamento del mondiale rally, o semplicemente curiosi di scoprire cosa rende questa gara così speciale, siete nel posto giusto.

Questa guida è il vostro passaporto per immergervi nell’atmosfera unica del Rally Italia Sardegna 2025, un evento che va oltre la competizione, trasformandosi in una vera e propria festa del motorsport nel cuore della Gallura e del Monte Acuto.

Base e partenza da Olbia

Il cuore, il quartier generale strategico del Rally Italia Sardegna 2025, torna a battere forte a Olbia. La vibrante città gallurese, con la sua accoglienza calorosa e le infrastrutture impeccabili, si conferma la scelta ideale. L’Isola Bianca sarà il fulcro di tutta l’azione: qui verrà allestito il Parco Assistenza, un vero e proprio alveare dove team e meccanici lavoreranno febbrilmente sulle potenti vetture da rally, e il quartier generale della manifestazione.

Ma Olbia è molto più di una semplice base logistica. Immaginatevi l’emozione della cerimonia di partenza, il contatto ravvicinato con piloti e team, e la possibilità, tra una prova speciale e l’altra, di esplorare le bellezze della città e dei suoi dintorni.

Dall’incantevole lungomare alle testimonianze archeologiche, passando per le spiagge da sogno della vicina Costa Smeralda, scegliere Olbia come punto di riferimento per il Rally Italia Sardegna significa coniugare la passione per i motori con la scoperta di un territorio affascinante.

Rally Italia Sardegna 2025, le novità principali

L’edizione 2025 del Rally Italia Sardegna, la 22ª per la precisione su quest’isola magica, si preannuncia ricca di tradizione ma con un occhio attento all’innovazione, per esaltare il territorio che dal 2004 ospita con orgoglio la tappa italiana del WRC. Le novità del Rally Italia Sardegna 2025 sono pensate per rendere la sfida ancora più avvincente e l’esperienza del pubblico indimenticabile.

Ben 68 gli equipaggi per un totale di 29 nazionalità rappresentate. Tra i piloti più attesi spiccano l’estone Ott Tänak, che ha siglato l’ultima edizione del Rally Italia Sardegna, e il francese Sébastien Ogier, il più vincente tra gli iscritti con 4 successi sull’isola. Da tenere d’occhio anche il belga Thierry Neuville, che ha festeggiato la vittoria a Olbia nel 2023.

Un percorso concentrato e spettacolare:

Il tracciato, disegnato interamente su sterrato, si snoderà per 1191,44 km complessivi, concentrandosi sapientemente tra la Gallura e una parte del Monte Acuto. Saranno 16 le prove speciali che decreteranno il vincitore, suddivise in tre tappe intense per un totale di 320,24 km cronometrati.

Shakedown cittadino e Power Stage da cartolina:

Si parte subito col botto giovedì 5 giugno con il nuovo shakedown in città ad Olbia, nella zona di Cabu Abbas (2,19 km) alle ore 13:01, un’occasione imperdibile per vedere le vetture in azione da vicino. Ma la vera perla paesaggistica sarà la Power Stage finale di “Porto San Paolo”: un tratto completamente inedito (13,78 km), che regalerà agli equipaggi e agli spettatori una vista mozzafiato sul mare e sull’incantevole profilo dell’isola di Tavolara, scelta quest’anno come simbolo dell’evento.

Nuove sfide e graditi ritorni:

Il percorso vedrà l’introduzione del nuovo crono di Calangianus-Berchidda (18,43 km) nella giornata di venerdì, e il ritorno, dopo oltre dieci anni, della speciale di San Giacomo-Plebi (25,19 km) la domenica, anche se con un tracciato solo parzialmente ricalcato sul passato. Non mancheranno i tratti classici che hanno fatto la storia del rally, come Coiluna-Loelle con la sua “Buddusò Arena” e Lerno-Su Filigosu con il mitico “Micky’s Jump”.

Eventi collaterali e intrattenimento all’Isola Bianca:

L’Isola Bianca di Olbia non sarà solo motori, ma un vero e proprio villaggio del rally. Da non perdere l’inaugurazione di giovedì sera che vedrà una madrina d’eccezione, la straordinaria campionessa Federica Pellegrini; quindi il concerto gratuito dei The Kolors di venerdì 6 giugno alle ore 22:00, mentre Radio Dimensione Suono sarà la radio ufficiale del rally e animerà ogni serata dal palco principale con DJ set, incontri con i piloti, sessioni di autografi, cerimonie ufficiali e meet & greet con le stelle del WRC.

Trovate il programma completo degli eventi collaterali a fine articolo, dopo il programma delle speciali.

Rally Italia Sardegna 2025, programma speciali:

Ben 1191 km complessivi dei quali 320 cronometrati, nei territori comunali di: Alà dei Sardi, Arzachena, Berchidda, Buddusò, Calangianus, Erula, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Pattada, Sant’Antonio di Gallura, Telti, Tula.

Giovedì, 5 giugno 2025:

ore 13:01 – SD: nuovo shakedown di Cabu Abbas (2,19 km)

Venerdì, 6 giugno 2025:

Via della prima tappa da 120,70 km e sei prove speciali, quelle ripetute due volte di Arzachena (13,97 km), il nuovo inedito crono di Calangianus-Berchidda (18,43 km) e Sa Conchedda (27,95 km), che ricalca in parte la speciale di Monti di Alà. A metà giornata ci sarà un parco assistenza ad Olbia.

ore 09:01 – SS 1 ARZACHENA 1

ore 10:16 – SS 2 TELTI / CALANGIANUS / BERCHIDDA 1

ore 11:31 – SS 3 SA CONCHEDDA 1

ore 15:31 – SS 4 ARZACHENA 2

ore 16:46 – SS 5 TELTI / CALANGIANUS / BERCHIDDA 2

ore 18:01 – SS 6 SA CONCHEDDA 2

Sabato, 7 giugno 2025:

Seconda tappa lunga su 121,60 km cronometrati, con altre 6 speciali caratterizzate dai tratti più classici del Rally Italia Sardegna. Due volte Coiluna-Loelle (21,18 km) con il passaggio tra la folla della “Buddusò Arena”, Lerno-Su Filigosu (24,34 km) e poi, il leggendario “Micky’s Jump”, e Tula-Erula (15,28 km).

ore 09:05 – SS 7 COILUNA-LOELLE 1 – LIVE TV

– ore 10:16 – SS 8 SU FILIGOSU 1

ore 11:31 – SS 9 TULA – ERULA 1

ore 15:05 – SS 10 COILUNA-LOELLE 2 – LIVE TV

– ore 16:16 – SS 11 SU FILIGOSU 2

ore 17:31 – SS 12 TULA – ERULA 2

Domenica, 8 giugno 2025:

La tappa finale di 77,94 km cronometrati di domenica: il primo di San Giacomo-Plebi (25,19 km) ritorna dopo oltre dieci anni, ma ricalca solo in parte il percorso visto in passato, mentre il secondo di Porto San Paolo (13,78 km), che ospiterà la power stage finale, è completamente nuovo con ampie viste sul mare con l’isola di Tavolara sullo sfondo. Il podio finale è previsto ad Olbia alle ore 16:00.

ore 07:25 – SS 13 SAN GIACOMO-PLEBI 1

ore 08:35 – SS 14 PORTO SAN PAOLO 1 – LIVE TV

ore 10:50 – SS 15 SAN GIACOMO-PLEBI 2

ore 13:15 – SS 16 PORTO SAN PAOLO 2 – WOLF PWS

ore 14:30 – OLBIA FINISH

Rally Italia Sardegna, programma eventi collaterali 2025:

Giovedì, 5 giugno 2025:

dalle ore 16:30 alle 18:00 – Main Stage – FIA WRC Media Pen per piloti P1 e P2

dalle ore 18:15 alle 19:00 – Main Stage – DJ Set Francesco Cadente

dalle ore 18:30 alle 18:45 – Conference Room Service Park Casa ACI – Meet and greet con i piloti

dalle ore 19:20 alle 19:30 – Main Stage – Sessione autografi con i piloti WRC

dalle ore 19:30 alle 20:00 – Main Stage – DJ Set Francesco Cadente

dalle ore 20:00 alle 22:00 – Main Stage – Cerimonia di presentazione del rally con Federica Pellegrini

Venerdì, 6 giugno 2025:

dalle ore 17:00 alle 19:00 – Conference Room Service Park Casa ACI – Premiazione campioni sardi 2024

dalle ore 18:15 alle 19:00 – Main Stage – DJ Set Rino De Niro – Claudio Guerrini

– Claudio Guerrini ore 21:30 – Main Stage – PR activities: Fan Zone – Meet the Crews

dalle ore 22:00 alle 23:00 – Main Stage – Concerto The Kolors

ore 23:00 – Main Stage – DJ Set Rino De Niro – Claudio Guerrini

Sabato, 7 giugno 2025:

dalle ore 18:00 alle 18:45 – Main Stage – DJ Set Rino De Niro – Claudio Guerrini

dalle ore 20:15 › 21:30 – Main Stage – PR activities: Fan Zone – Meet the Crews

dalle ore 21:30 alle 22:15 – Main Stage – DJ Set Rino De Niro – Claudio Guerrini

Domenica, 8 giugno 2025:

dalle ore 16:00 alle 18:00 – Cerimonia di premiazione

Rally Italia Sardegna, ecco gli ultimi 10 vincitori:

2024 – Ott Tänak / Jarveoja EST – Hyundai i20 N Rally1

/ Jarveoja EST – Hyundai i20 N Rally1 2023 – Neuville / Wydaeghe BEL – Hyundai i20 N Rally1

/ Wydaeghe BEL – Hyundai i20 N Rally1 2022 – Ott Tänak / Jarveoja EST – Hyundai i20 N Rally1

/ Jarveoja EST – Hyundai i20 N Rally1 2021 – Ogier / Ingrassia FRA – Toyota Yaris WRC

/ Ingrassia FRA – Toyota Yaris WRC 2020 – Sordo / Del Barrio ESP – Hyundai i20 Coupe WRC

/ Del Barrio ESP – Hyundai i20 Coupe WRC 2019 – Sordo / Del Barrio ESP – Hyundai i20 Coupe WRC

/ Del Barrio ESP – Hyundai i20 Coupe WRC 2018 – Neuville / Gilsoul BEL – Hyundai i20 Coupe WRC

/ Gilsoul BEL – Hyundai i20 Coupe WRC 2017 – Tanak / Jarveoja EST – Ford Fiesta WRC

/ Jarveoja EST – Ford Fiesta WRC 2016 – Neuville / Gilsoul BEL – Hyundai new generation i20 WRC

/ Gilsoul BEL – Hyundai new generation i20 WRC 2015 – Ogier / Ingrassia FRA – Volkswagen Polo R WRC

/ Ingrassia FRA – Volkswagen Polo R WRC 2014 – Ogier / Ingrassia FRA -Volkswagen Polo R WRC

/ Ingrassia FRA -Volkswagen Polo R WRC 2013 – Ogier / Ingrassia FRA – Volkswagen Polo R WRC

/ Ingrassia FRA – Volkswagen Polo R WRC 2012 – Hirvonen / Lehtinen FIN – Citroën DS3 WRC

/ Lehtinen FIN – Citroën DS3 WRC 2011 – Loeb / Elena FRA – MCO – Citroën DS3 WRC

Pubblico in presenza e RIS Experience:

Tornano anche quest’anno i pacchetti “RIS Experience“, un’offerta strutturata su più livelli di coinvolgimento, con apposite aree privilegiate a pagamento dedicate agli spettatori del Rally Italia Sardegna 2025. i prezzi? Dai 35 ai 700 euro!

Hotel e B&B a Olbia:

Vacanze primaverili a Olbia? Ecco hotel, B&B, appartamenti e case vacanze sia luxury che a basso costo:

