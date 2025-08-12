Iglesias, tradizione in festa | Mustatzeddu di qualità e musica nel Parco delle Rimembranze: la sagra ha conquistato tutti

La sagra di Iglesias si è conclusa ed ha divertito il pubblico: Mustazeddu di qualità e musica nel Parco delle Rimembranze

Quello che si è svolto nella giornata di mercoledì 6 agosto, presso il “Parco delle Rimembranze” ad Iglesias (nel Sud della Sardegna) è stata un grandissimo successo. Una sagra che ha coinvolto tantissime persone: abitanti, turisti e persone venute da fuori.

Rispetto agli altri anni la sagra ha ottenuto un riconoscimento prestigioso importante. Tanto è vero che è stata qualificata addirittura come “Sagra di Qualità” a livello nazionale. Un attestato importante e che tende a premiare autenticità, tradizione ed eccellenza gastronomica.

Tra i presenti molti panificatori che hanno esposto le loro creazioni più importanti. Tra queste: “La Casa del Dolce”, “Su Mustazzeddu”, “Panificio da Claudio Vinci”, “Teglia Forno Urbano”, “Panificio Mannu” (Domusnovas), “Laboratorio Artigianale Su Pani Froriu” (Villamassargia), “Panificio Artigianale l’Elicriso” (Gonnesa).

Una serata che ha avuto anche un momento clou: è andata in scena, infatti, una gara tra panettieri locali per decretare chi abbia fatto il miglior mustatzeddu. A giudicare l’operato dei panettieri una giuria tecnica ed anche una giuria popolare.

Iglesias, grande successo per la sagra del 6 agosto: tantissimi i partecipanti

Come annunciato in precedenza la sagra è stata un grandissimo successo. Tantissimi i partecipanti che hanno voluto condividere i momenti del pomeriggio/serata con foto, video ed altro pubblicati sui social network. Anche la pagina Facebook del comune di Iglesias ha pubblicato immagini dell’evento che è stato accolto alla grande da parte della popolazione locale e non.

Un grande successo anche per quanto riguarda la musica. A presenziare, infatti, ed a rendere a dir poco magica la giornata la performance di Bruno e Asael Camedda, con la partecipazione di Max Soddu. Con i loro brani hanno intrattenuto il pubblico accompagnando, con la loro musica, i presenti che degustavano i splendidi piatti tipici locali.

Sagra Iglesias, grande successo per il mustatzeddu de tamatiga

Non poteva mancare la partecipazione della tradizione del mustatzeddu de tamatiga. Si tratta di una focaccia saporita composta da pomodoro, aglio, olio, sale, basilico e origano. Insomma, ben radicata ad Iglesias dove, appunto, viene valorizzata nelle sagre locali.

Soprattutto dai tempi del Sulcis Inglesiente. In passato la festa includeva degustazioni, musica, balli gol e la premiazione del miglior mustatzeddu.