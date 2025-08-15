Sant’Antioco, notte di vino e stelle | “Calici di Stelle” celebra il Carignano tra musica e tradizione

Un grande evento quello che si è verificato, pochi giorni fa, a Sant’Antioco in occasione del “Calici di stelle”

Un grande appuntamento quello che si è svolto nella serata di domenica 10 agosto. Il tutto è avvenuto, appunto, nella notte di San Lorenzo. D’altronde non poteva non andare in scena il grande evento dal nome “Calici di Stelle” in quel di Sant’Antioco.

Un appuntamento a cui hanno preso parte moltissime persone: non solo abitanti del posto, ma anche persone provenienti da città vicine e turisti che non hanno voluto affatto mancare a questo evento. Lo stesso che non ha per nulla deluso le aspettative.

Un evento in cui la musica, le degustazioni ed il cibo hanno fatto da padrone. Insomma, tutti gli ingredienti necessari per rendere questa serata a dir poco magica. L’evento ha avuto inizio alle ore 20 proprio nel centro storico.

Il tema era “Una celebrazione del vino Carignano – eccellenza locale – accompagnato da piatti tipici, musica e cultura“. Tra gli stand non potevano non spiccare all’occhio quello dei vini di produttori locali selezionati dalla rete “Sant’Antioco Isola del Carignano“.

Sant’Antioco, grande partecipazione all’evento “Calici di stelle”

Il vasto allestimento si è svolto nella fortezza di Su Pisu. Il tutto con la partecipazione da parte del Planetario dell’Unione Sarda, il Parco Archeologico ed il Carolina Ranch. Come annunciato in precedenza la degustazione ed i piatti tipici locali sono stati accompagnati anche da una buona musica.

A presenziare all’evento il gruppo de “I Colpevoli” che si sono esibiti con le loro canzoni di repertorio. Un grande momento quando hanno scatenato il pubblico presente con il loro animo folkloristico il “Gruppo Santa Giuliana di Serbariu”. Non sono mancati i sketch dei divertenti “Wine Games” ed un percorso del gusto con tutti i prodotti tipici sardi.

Sant’Antioco, l’evento “Calici di Stelle” apprezzatissimo dal pubblico presente

Per chi voleva solamente una sacca accompagnato dal calice di vino il prezzo si aggirava sui 5 euro. Mentre coloro che volevano aggiungere anche la versata il prezzo era di 8 euro. Mentre con due versate il prezzo era di 10 euro.

Per quanto riguarda il cibo (con piatto di accompagnamento) il prezzo era di 10 euro. Per coloro che, invece, erano interessati solamente alle versate extra il prezzo si aggirava tra i 4 ed i 10 euro. A partecipare tantissime persone (anche se una cifra ufficiale non è stata stimata). L’evento è stato immortalato da alcune immagini pubblicate sui social network.