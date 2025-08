Morgongiori, folla record per la Sagra delle Lorighittas | In migliaia per i Neri Per Caso: applausi e bis in piazza

Morgongiori, grande successo per la sagra delle Lorighittas: in tantissimi non sono mancati all’appuntamento. Ovazione “Neri per Caso”

Nella serata di domenica 3 agosto si è ufficialmente conclusa la Sagra delle Lotighittas (ha raggiunto la 29ma edizione) che si è verificata in quel di Morgongiori. All’appuntamento hanno risposto “presente” moltissime persone.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che almeno in 6mila non hanno voluto mancare a questo importante evento. Lo stesso che non ha deluso affatto le aspettative.

Sono state due giornate intense e ricche di divertimento. Un weekend in cui il popolo sardo ha assaporato le tradizioni, la promozione del territorio accompagnato da un’ottima musica.

A presenziare, all’ultima serata, il noto gruppo dei “Neri per Caso” che ha intrattenuto il pubblico con i loro pezzi più importanti e canzoni di repertorio che hanno scritto la storia della musica italiana.

Morgongiori, successo alla Sagra delle Lorighittas: ovazione Neri per Caso

Nella prima serata era arrivato come ospite Fred De Palma, uno dei più importanti cantanti italiani del reggaeton. Il giorno dopo grande successo dei Neri per Caso che si sono esibiti nell’area archeologico-naturalistica “Scaba De Cresia“. Una soddisfazione non indifferente da parte del numero uno della città, Paolo Pistis.

Il sindaco, infatti, ha annunciato di essere soddisfatto per l’organizzazione e per la partecipazione del pubblico che ha risposto “presente” a questo importante evento. Senza dimenticare, inoltre, l’elogio che è stato effettuato al borgo ed al prodotto simbolo delle Lorighittas. Insomma, molto più di una sagra visto che l’obiettivo principale era quello di valorizzare questo tipo di progetto sotto ogni punto di vita.

Sagra Morgongiori, la soddisfazione del sindaco Pistis

Queste sono alcune delle parole che il sindaco Pistis ha rilasciato dopo la conclusione dell’evento nella città sarda: “Ci tengo a precisare che questa sagra è molto più di un evento enogastronomico. Si tratta di un progetto di valorizzazione identitaria, economica e culturale, che guarda con coraggio al futuro e che ogni anno si rinnova con nuove energie e visioni“.

Un evento che ha ricevuto il “via libera” da parte del Comune e, soprattutto, con l’approvazione da parte dell’Assessorato regionale al Turismo. Un evento che è stato realizzato con la straordinaria collaborazione anche da parte dell’Associazione Enti Locali per le attività culturali e dello spettacolo, la Pro Loco ed altre realtà locali che hanno dato il loro importante contributo.