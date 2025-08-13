Ozieri, incendio minaccia le case | Canadair ed elicotteri in azione: cosa è successo

Ozieri, un vasto incendio ha minacciato le case ed i loro abitanti: elicotteri dei vigili del fuoco in azione

Il tutto è avvenuto poco dopo le ore 14 di giovedì 7 agosto. I danni causati dal vasto incendio, che si è verificato alle porte di Ozieri, sono notevoli. Ci troviamo in località Monte Inni, precisamente verso Nughedu San Niccolò.

Dopo alcune ore, anche di grande difficoltà, le fiamme sono state domate. Anche se l’incendio ha causato i primi effetti: secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che almeno una decina di aziende agricole e case private hanno subito gravi ingenti.

Anche tre auto sono state letteralmente carbonizzate. L’allarme è stato lanciato dai presenti. Nel giro di pochissimo tempo sono arrivati, sul posto, i vigili del fuoco con ben cinque squadre, corpo forestale regionale, barracelli, due elicotteri della Forestale e due Canadair.

Non si è trattato dell’unico incendio visto che all’altezza di Birori (provincia di Nuoro) alcune sterpaglie sono andate carbonizzate. Tanto è vero che, per alcune ore, un tratto della strada statale 131 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Ozieri, devastante incendio crea molto danni: vigili del fuoco in azione

Le fiamme, tra Ozieri e Nughedu San Niccolò, si stavano rapidamente avvicinando alle abitazioni circostanti. Il rischio che potesse verificarsi, ancora di più, qualcosa di grave era altissimo. I vigili del fuoco, con il prezioso aiuto e collaborazione da parte delle altre forze, ha evitato il peggio.

Quella di giovedì 7 agosto è stata una giornata a dir poco drammatica per la Sardegna intera, dal punto di vista degli incendi. Anche perché questi episodi si sono verificati in diverse città come: Villacidro, Birori e Jerzu. In ognuna di queste situazioni sono stati impiegati mezzi aerei con un solo obiettivo: quello di andare a contrastare le fiamme che, appunto, si stavano espandendo sempre di più.

Vasto incendio in varie zone della Sardegna, non risultano aperte indagini

Fino a questo momento non risultano essere attive delle indagini in merito a quanto accaduto. L’ultimo episodio che ha coinvolto la città di Ozieri, per quanto riguarda un vasto incendio, è avvenuto nel giugno del 2021.

In quella occasione le fiamme avevano avvolto delle campagne. Si aprì una indagine per incendio colposo. Un 39enne del posto venne incolpato per aver dato il “via” a quell’episodio. Il processo si concluse con la sentenza di assoluzione.