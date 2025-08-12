Politica in vacanza, Meloni “tradisce” la Puglia | La Premier opta per la Sardegna

Anche la politica stacca la spina e va in vacanza, proprio come Giorgia Meloni: la premier tradisce la Puglia per la Sardegna

Anche la politica italiana stacca la spina e si gode le vacanze. Se ne riparlerà a settembre. I vertici alti del governo, così come quelli dell’opposizione, hanno chiuso per ferie.

I più curiosi vogliono saperne di più su dove si godranno queste settimane di relax e mare i nostri politici. Tra le mete più gettonate, anche quest’anno, spicca la Sardegna.

Basti pensare che l’isola è stata scelta anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Quest’ultima, dopo anni in cui è andata sempre in Puglia, ha deciso di optare per un cambio importante.

Tra i cambiamenti spuntano anche quelli che vedono come protagonista il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, per la propria sosta estiva, ha scelto l’Alto Adige. Precisamente nel comune di Castelrotto, a pochi passi dalle Dolomiti.

Un tradimento non indifferente quello della Meloni che, dopo anni, ha scelto la Sardegna invece che puntare sul “posto fisso” della Puglia. Una breve fuga quella della Premier che ha deciso di rifugiarsi dalle parti di Villasimius (nella costa sud-orientale dell’isola). Secondo quanto annunciato dal sito “Adnkronos” la Meloni si troverebbe già lì per ricaricare le pile e per ritornare, nei prossimi giorni, già operativi.

Per il semplice fatto che il suo calendario è fitto di impegni. Niente da fare per la Puglia, ed in particolar moro per la Valle d’Itria, posto in cui la presidente del Consiglio aveva sempre scelto in questi ultimi anni.

Nei Palazzi è partita la “modalità vacanza” per tutti i politici impegnati tra Camera e Senato. Il portone di Montecitorio sta per essere chiuso. Così come quello di Palazzo Madama. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, chiude i lavori d’Aula ed augura a tutti i presenti “buone vacanze”.

Invitando, però, i presenti per l’importante voto sul decreto di legge fiscale. Senza dimenticare, inoltre, quello di ricordare di “rappresentare l’intera nazione e non solo la parte che vi ha eletto”. Il prossimo 10 settembre si ritroveranno nuovamente in Aula.