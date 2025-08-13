Capoterra, scontro in monopattino | 14enne senza casco: gravissimo dopo l’impatto con un’auto

Capoterra, terribile scontro in monopattino: gravissimo un ragazzino di 14 anni che non è in pericolo di vita

Un terribile incidente quello che si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 6 agosto in quel di Capoterra (provincia di Cagliari). Vittima un ragazzino, di 14 anni, che è rimasto gravemente ferito nel corso di un incidente stradale.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che il giovane si trovasse a bordo del suo monopattino quando si è scontrato con una automobile. Il minorenne stava attraversando un incrocio all’altezza di via Europa.

Successivamente è stato balzato via, appunto, dalla vettura che lo ha preso in pieno. Momenti di grandissima apprensione tra i presenti che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto il 118 che ha prestato le prime cure mediche al ragazzo.

Successivamente il 14enne è stato portato all’ospedale “Brotzu” di Cagliari. L’impatto è stato molto violento. Anche perché il giovane non indossava il casco di protezione, tanto da riportare un trauma cranico e facciale di serie entità.

Capoterra, sbalzato via col suo monopattino: grave 14enne

Sin dal primo momento l’automobilista si è fermato per prestare soccorso al ragazzino. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia municipale di Capoterra. Il ragazzo è attualmente ricoverato, all’ospedale cagliaritano, in codice rosso. Le sue condizioni, fanno sapere fonti vicine, sono molto gravi.

L’equipe medica sta facendo di tutto per salvargli la vita. Tanto da sottoporlo ad accertamenti clinici necessari per valutare l’entità dei danni riportati. Le forze dell’ordine, nel frattempo, hanno avviato le prime indagini per fare il punto della situazione su questo terrificante incidente. In primis capire la dinamica esatta di questo sinistro e verificare eventuali responsabilità.

Capoterra, 14enne ricoverato in gravi condizioni: indagini in corso

Come annunciato in precedenza il ragazzo è caduto, in maniera violante, sull’asfalto riportando un grave trauma cranio-facciale. Attualmente il giovane è in attesa di una tac e dovrebbe essere, molto presto, trasferito in chirurgia pediatrica.

All’esterno del nosocomio i suoi familiari ed amici che attendono, con ansia, ulteriori aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute. I medici, sin dal primo momento, ci hanno tenuto a precisare che il giovane non è in pericolo di vita. Anche se la situazione continua ad essere sotto stretta osservazione.