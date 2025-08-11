Alghero, cenano e fuggono senza pagare | Turisti denunciati: segnalati alla polizia dal ristoratore

Alghero, una coppia di turisti ha consumato in un ristorante ed è scappata senza pagare: denunciati dal ristoratore

Il loro obiettivo era quello di trascorrere una piacevole serata gustando le specialità locali a base di pesce, con tanto di buon vino ad accompagnare. Ed anche quello di scappare senza pagare il conto. Proprio come hanno fatto. Purtroppo.

Protagonisti (assolutamente in negativo di quello che stiamo per raccontarvi) una coppia di turisti che ha pensato di fare la “furbata” mancando di rispetto non solo al titolare di un ristorante di Alghero, ma anche a tutti coloro che lavorano come camerieri e non solo lì.

Cosa è successo? Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che la coppia, approfittando di un momento di distrazione del personale, ha ben pensato di alzarsi e di andare via. Senza pagare il conto. Come se fosse tutto normale.

Ed invece di normale non c’era assolutamente nulla. Il loro piano, però, è andato in fumo visto che la coppia di turisti è stata individuata e denunciata per insolvenza fraudolenta da parte degli agenti del commissariato di Alghero.

Alghero, scappano dal ristorante senza pagare: denunciata coppia turisti

Il tutto è avvenuto pochi giorni fa, ma solamente nelle ultime ore la notizia è stata resa pubblica. A denunciare il tutto, ovviamente, il titolare del ristorante “Da Quintilio” che si trova sul mare di Calabona, all’inizio della strada Alghero-Bosa. Ad avviare le indagini i poliziotti locali che, dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti, sono riusciti a risalire alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

Si tratta, appunto, di due vacanzieri che ora rischia una condanna fino a due anni di reclusione. Un bruttissimo episodio che è stato condannato dal titolare stesso.

Alghero, coppia rischia fino a due anni di reclusione: la denuncia del titolare

Non sono state rese note informazioni sulla coppia di turisti. Ovvero se si tratta di italiani o addirittura stranieri che avevano trovato il modo di “fregare” il titolare del ristorante con la pensata di scappare e non pagare. Purtroppo episodi del genere, nel nostro Paese, si verificano molto spesso e lasciano l’amaro in bocca.

Dopo l’intervento tempestivo della Polizia il titolare ha rivolto loro i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. Tanto da sottolineare che questo tipo di comportamenti tendono a danneggiare non solo il suo ristorante, ma l’intero settore turistico.