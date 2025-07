Qualità della vita, ecco la peggiore città d’Italia | Nessuno lo avrebbe mai detto: farai fatica a credere ai tuoi occhi

Una classifica stilata da un importante istituto di ricerca ha individuato le migliori e le peggiori città italiane. Occhio alle sorprese

Un nuovo studio condotto dal Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) ha acceso i riflettori sulla qualità della vita nelle città italiane, rivelando un quadro piuttosto variegato ma non privo di qualche sorpresa.

L’ISGlobal è un’istituzione di fama internazionale specializzata in ricerca sulla salute globale e l’ambiente e in questo caso ha utilizzato un approccio multidisciplinare per valutare la qualità della vita, considerando fattori che vanno ben oltre il semplice reddito pro capite.

Elementi come la qualità dell’aria, la disponibilità di spazi verdi, l’inquinamento acustico, l’accesso ai servizi sanitari e l’infrastruttura di trasporto sono stati integrati per fornire una visione più completa del benessere urbano.

Ebbene, la città del nostro Paese che soddisfa al meglio i suddetti requisiti è Bolzano, che emerge come il centro urbano con il più alto punteggio in assoluto. Il primato della città simbolo dell’Alto Adige non è del resto una novità.

Bolzano domina in lungo e in largo, ecco perché

La leadership di Bolzano nella classifica non è una sorpresa per chi conosce la città. Il capoluogo altoatesino è spesso citato per la sua eccellente qualità dell’aria, l’ampia presenza di spazi verdi e parchi, un’efficiente rete di trasporti pubblici e una gestione urbana orientata alla sostenibilità. La sua posizione geografica, incastonata tra le Dolomiti, contribuisce a un ambiente naturale di pregio.

Inoltre Bolzano vanta un alto livello di servizi, infrastrutture moderne e un’economia solida, che insieme creano un ambiente favorevole al benessere dei suoi residenti. Andiamo ora alla scoperta delle città che purtroppo primeggiano per la pessima qualità della vita offerta ai loro abitanti.

La città peggiore in Italia si trova al Sud

Sul versante opposto della classifica si trovano purtroppo Giugliano in Campania e soprattutto Bagheria in Sicilia. Queste città, pur con le loro peculiarità, condividono purtroppo problematiche che incidono negativamente sulla qualità della vita dei loro abitanti. Problemi di inquinamento atmosferico, gestione dei rifiuti, scarso verde urbano e inquinamento acustico caratterizzano i due suddetti centri urbani.

Carenze nei trasporti pubblici, difficoltà nell’accesso a servizi sanitari efficienti, scarsità di spazi ricreativi e culturali incidono concretamente sulla vivibilità. Lo studio dell’ISGlobal non è solo una classifica ma un invito a riflettere sulle priorità per lo sviluppo urbano. I risultati offrono dati preziosi per identificare le aree di intervento e attuare politiche volte a migliorare la qualità della vita in tutte le città italiane, riducendo le disparità e promuovendo uno sviluppo più equo e sostenibile.