Vite al limite, ricordate Tammy Slaton? Al tempo pesava 320 kg: oggi è più magra di un grissino – IRRICONOSCIBILE

Tammy Slaton è la dimostrazione che lo show Vite al Limite riesce, almeno in alcuni casi, a raggiungere il suo scopo: oggi è irriconoscibile.

Il reality show Vite al Limite è stato ideato negli Stati Uniti e racconta le storie di persone patologicamente obese che intraprendono un percorso di dimagrimento seguite dal dottor Younan Nowzaradan.

Lanciato per la prima volta nel 2012, il programma è approdato in Italia l’anno successivo e, ancora oggi, è seguitissimo tanto da aver spinto alla messa in onda dello spin-off, Vite al limite: e poi…

Sono tanti i pazienti che negli anni sono stati trattati dal dottor Nowzaradan e, se tante storie sono finite con un insuccesso, molte altre hanno avuto riscontri positivi.

Ne è l’esempio Tammy Slaton: arrivata davanti al chirurgo iraniano pesava ben 320 chili, ma ad oggi sempre un’altra persona. Eccola com’è diventata, nessuno riuscirebbe più a riconoscerla.

La storia di Tammy Slaton

Tammy Slaton è una delle protagoniste del reality show Vite al Limite. La sua storia, insieme a quella della sorella Amy Slaton, ruota attorno alla loro lotta contro l’obesità e al percorso di perdita di peso che hanno intrapreso. Il programma ha documentato le loro sfide quotidiane, le visite mediche, le decisioni sul cibo e il loro tentativo di migliorare la salute e la qualità della vita.

Tammy ha affrontato diverse sfide personali, tra cui un ricovero in una clinica per la perdita di peso e problemi di salute legati al suo peso. La Slaton ha fatto la sua prima apparizione davanti alle telecamere che pesava 320 chili ma, a distanza di tempo, è riuscita a perderne quasi 200. Attivissima sui social, ha raccontato qui il suo percorso di dimagrimento, diventando un punto di riferimento per tutte le persone che soffrono della sua stessa patologia. Eccola com’è diventata oggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prehab & Recovery for Surgical + Non-Surgical Care (@poprecoverysystems)

Com’è oggi Tammy Slaton

“Combattente, sopravvissuta, coraggiosa”: con questi tre aggettivi Tammy Slaton si descrive sul suo profilo Instagram, seguito da un milione di follower. La sua trasformazione negli anni è stata incredibile e, dopo aver intrapreso un percorso di dimagrimento, si è sottoposta nel 2022 ad un intervento di chirurgia bariatrica.

Due anni più tardi, ha deciso di affrontare un’operazione che ha rimosso più di 7 kg di pelle da mento, braccia e addome, migliorando ulteriormente la sua salute e mobilità. Oggi sembra una persona nuova, non solo fisicamente ma anche mentalmente: lei è il perfetto esempio della donna che ha deciso di cambiare radicalmente, aggrappandosi alla vita e scegliendo la salute.