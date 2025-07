Codice della Strada, oltre questo peso non puoi più guidare | Controlla subito la bilancia: 695€ di multa se ti beccano al volante

Attenzione al peso prima di metterti in viaggio. La Legge parla chiaro e il Codice della Strada non ammette più errori.

Quando si è alla guida di un veicolo, è sempre bene rispettare a 360° il Codice della Strada. Ribattezzato da molti come ‘la Bibbia dei guidatori’, le sue leggi sono fondamentali per evitare che ci siano problemi e incidenti per strada. Tuttavia, ne esiste una di cui non si sente parlare quasi mai e che interessa proprio il peso..

Ma di cosa si tratta? E perché prima di metterti in viaggio devi sempre controllare la bilancia? Adesso te lo spieghiamo noi.

Come ben sappiamo, l’estate è la stagione perfetta per mettersi in viaggio in auto e partire con la propria famiglia per un lungo viaggio lontano dalla città. Quello che però non tutti sanno, è che esiste un limite oltre il quale non si può andare e superarlo significa mettere in serio pericolo la sicurezza stradale.

Le regole parlano chiaro e, prima di ricevere una sanzione da capogiro, ecco tutto quello che dovresti sapere prima di metterti alla guida di un veicolo.

Quando il peso in eccesso può costarti caro

Si tratterebbe proprio del Decreto 215 del 19/05/2017, in cui viene stabilito che durante i controlli tecnici su strada, se vengono rilevate irregolarità, scattano le sanzioni previste dal Codice della Strada. Tra i punti più caldi e da non sottovalutare, troviamo quello sulla corretta sistemazione del carico. Come riportato da Sicurezzadelcarico.it, l’articolo 164 spiega: il carico non deve cadere, né ostacolare la visuale, né sporgere in modo irregolare. Inoltre, i pali, le assi o altro materiale devono essere fissati come si deve (e se sporgono devono essere segnalati con pannelli appositi). In caso di errore, la sanzione può variare da 87 a 344 euro e possono essere anche sottratti 3 punti dalla patente.

Ma non è finita qua.. perché la parte più temuta riguarda proprio la massa complessiva del veicolo.

La massa complessiva da rispettare

L’articolo 167 del Codice della Strada, stabilisce che non si può mai superare il peso massimo indicato sulla carta di circolazione del veicolo. Nel caso in cui dovesse andare oltre il 5%, le multe possono partire da un minimo di 42 euro, fino ad un massimo di 695 euro. Per esempio, nella categoria C, se l’eccedenza non supera le 3 tonnellate, allora la sanzione partirà da un minimo di 173 euro, fino ad un massimo di 695 euro.

Insomma, prima di partire controlla sempre la tua bilancia, perché basta poco per trasformare la tua vacanza.