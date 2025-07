1034,28€ mensili: PENSIONE MINIMA, aggiornata la nuova soglia | Nessuno prenderà meno di questa cifra

Altro che pensione misera.. Da adesso la nuova soglia si alza incredibilmente e potrebbe farti ottenere più di 1000 euro mensili!

Nonostante la pensione sia uno dei momenti più attesi dai lavoratori della nostra nazione, per molti non è comunque sinonimo di tranquillità economica. Questo perché, chi arriva ai 67 anni senza contributi sufficienti, può fare i conti con assegni molto bassi. Tuttavia, proprio in queste ore, non si sta parlando d’altro che di una nuova soglia per la pensione, che vedrà più di 1000 euro al mese in mano ai cittadini.

Ma di cosa si tratta? E perché questa cifra ha sconvolto le persone? Adesso te lo spieghiamo noi!

Purtroppo, può capitare che una persona non riesca a trovare un lavoro fisso o non abbia versato i contributi sufficienti per ottenere una pensione decorosa. In ognuno di questi casi, gli assegni previsti dallo Stato sono molto bassi, a volte poco più della metà di quello che servirebbero per coprire tutte quante le spese. Nel 2025, la situazione in Italia non è delle migliori, con un assegno sociale che supera di poco i 500 euro mensili.

Proprio per questo, negli ultimi mesi, sta circolando una cifra che sta facendo discutere moltissimo le persone e che vedrebbe il raddoppio della pensione minima.

Quando la pensione può diventare un sogno

Come è possibile che si è sentito parlare di 1.034,28 euro al mese come base minima garantita e 1.605 euro per le coppie? Beh, non si tratta assolutamente di un sogno, ma di una realtà che esiste ed è diffusa in Francia. La cosiddetta Allocation de Solidarité aux Personnes Agees (ASPA), è infatti un sostegno economico dedicato agli over 65 (o dai 62 anni in su se si è invalidi oltre il 50%) che ha fatto sgranare gli occhi agli italiani.

Come riportato da Ecoblog.it, non è neanche necessario essere cittadini francesi per ottenerlo e i requisiti fondamentali sono decisamente minimi.

I requisiti per ottenere questo sostegno economico

Per poter ottenere questa cifra da capogiro, i requisiti fondamentali sono: dimostrare di risiedere in Francia per almeno nove mesi l’anno e avere un reddito annuo inferiore a 12.411,44 euro (per i single) o 19.268,80 euro (per le coppie). Come se non bastasse, l’importo di questa pensione è netto e non tassato. In più, c’è la possibilità di continuare a lavorare senza perdere il beneficio: con 530 euro al mese di reddito extra non può accadere nulla.

Insomma, se non hai versato i contributi necessari in Italia, forse potresti prendere in considerazione di acquistare un biglietto di sola andata per la Francia!