Ethnikà 2023 a Cagliari: si svolgerà nella giornata di sabato 17 giugno 2023 , presso ll’area grandi eventi del parco di monte Claro a Cagliari, la decima edizione di “Ethnikà, incontro tra popoli-colori e suoni dal

mondo“.

La manifestazione, nata nel 2007 sotto l’egida dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Cagliari è divenuta negli anni punto di riferimento e di aggregazione per le comunità immigrate e per il mondo dell’associazionismo. Un’intera giornata dedicata all’espressione autentica, della solidarietà e della conoscenza reciproca.

Perché solo conoscendosi meglio non si avrà più paura l’uno dell’altro, solo incontrandosi scopriremo che le diverse culture e tradizioni ci arricchiscono vicendevolmente, mentre il sospetto e l’ignoranza alimentano reciproci timori e un clima di generale insicurezza.

Ecco quindi che l’obiettivo dell’evento è quello di promuovere e consolidare una società interculturale, multietnica, integrata ed inclusiva. Insomma, una vera e propria giornata dell’integrazione e della condivisione fra culture, espresse con i suoni, le danze, i colori e i sapori delle diverse tradizioni.

Programma di Ethnikà a Cagliari:

Sabato, 17 giugno 2023:

dalle ore 11:00 – Visite guidate nell’area archeologica del parco di Monte Claro , a cura di Amici di Sardegna

, a cura di Amici di Sardegna dalle ore 12:00 : Degustazioni Esposizioni Hobbistica

dalle ore 13:00 – Incursioni di danza, musica e zumba a cura di Carovana SMI

a cura di Carovana SMI dalle ore 17:00 – Una grande serata all’insegna musica e danza dal mondo, partendo dalla Sardegna per fare il giro del pianeta tra ritmi sudamericani, caraibici, arabi, orientali, indiani, russi, polinesiani e via dicendo! Qui sotto tutti i gruppi partecipanti, in ordine cronologico di esibizione:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è a cura della Rete sarda della Cooperazione Internazionale, con il patrocinio di Città Metropolitana e del Comune di Cagliari, ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli. Questa è la pagina Facebook della manifestazione.

Dove si trova e come arrivare in piazza del Carmine:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: