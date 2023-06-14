Eventi Estate 2023 a Sant’Antonio di Gallura: ecco il calendario di giugno, luglio e agosto 2023!
Eventi dell’estate 2023 a Sant’Antonio di Gallura, calendario: sulle colline dell’immediato retroterra gallurese, a sola mezz’ora di macchina da Olbia e a vanti minuti solo da Arzachena, si trova il borgo di Sant’Antonio di Gallura.
Un luogo decisamente vicino per chi si trova in vacanza lungo costa, che consigliamo di visitare durante alcuni dei grandi eventi estivi che lo caratterizzano. Da non perdere ad esempio la “Sagra delle cozze” (15 luglio 2023) e la “Sagra di La Mazza Frissa” (28 luglio 2023), entrambe nella frazione di Priatu, che rimane più vicina a Olbia (a meno di 20 chilometri).
Altri eventi che vi consigliamo sono la Chjusinata (1 agosto 2023), la Bruttea in Carrera grande festa tra tradizioni, maschere, suoni, musica, costumi, cultura, artigianato e prodotti tipici (5 e 6 agosto 2023) e la “Sagra delle frittelle” (24 agosto 2023).
Per il resto ecco di seguito il programma degli eventi dell’estate 2023 a Sant’Antonio di Gallura.
Eventi Giugno 2023 a Sant’Antonio di Gallura:
- Giovedì, 16 giugno 2023 – Spettacolo della scuola di danza “New Dance Gallura”
- Giovedì, 22 giugno 2023 – Proiezione cinema all’aperto
- Giovedì, 29 giugno 2023 – Intrattenimento musicale con Gabriel in trio
Eventi Luglio 2023 a Sant’Antonio di Gallura:
- Giovedì, 6 luglio 2023 – Proiezione cinema all’aperto
- Giovedì, 13 luglio 2023 – Intrattenimento musicale con la Hollywood band
- Sabato, 15 luglio 2023 – Sagra delle cozze a Priatu
- Giovedì, 20 luglio 2023 – Sagra delle Saedas e musica con Dj Pinux – AGGIORNATO
- Sabato, 22 luglio 2023 – Festa campestre di San Giacomo
- Giovedì, 27 luglio 2023 – Serata danzante con la fisarmonica di Mirko Putzu
- Venerdì, 28 luglio 2023 – Sagra di La Mazza Frissa a Priatu
Eventi Agosto 2023 a Sant’Antonio di Gallura:
- Martedì, 1 agosto 2023 – La tradizionale Chjusinata
- Giovedì, 3 agosto 2023 – Karaoke in piazza con il Maestro Alessandro Tamponi
- Sabato 5 e domenica 6 agosto 2023 – La Bruttea in Carrera
- Giovedì, 10 agosto 2023 – Intrattenimento musicale con il gruppo Estemporanea a Lu Naracu
- Giovedì, 17 agosto 2023 – Giochi in piazza per bambini
- Giovedì, 24 agosto 2023 – Sagra delle frittelle e serata danzante con Mirko Putzu
- Sabato, 26 agosto 2023 – Festa campestre di San Francesco di Majunili
- Giovedì, 31 agosto 2023 – Intrattenimento musicale con Gabriel in trio
Sant’Antonio di Gallura, come arrivare:
