Eventi dell’estate 2023 a Sant’Antonio di Gallura, calendario: sulle colline dell’immediato retroterra gallurese, a sola mezz’ora di macchina da Olbia e a vanti minuti solo da Arzachena, si trova il borgo di Sant’Antonio di Gallura.

Un luogo decisamente vicino per chi si trova in vacanza lungo costa, che consigliamo di visitare durante alcuni dei grandi eventi estivi che lo caratterizzano. Da non perdere ad esempio la “Sagra delle cozze” (15 luglio 2023) e la “Sagra di La Mazza Frissa” (28 luglio 2023), entrambe nella frazione di Priatu, che rimane più vicina a Olbia (a meno di 20 chilometri).

Altri eventi che vi consigliamo sono la Chjusinata (1 agosto 2023), la Bruttea in Carrera grande festa tra tradizioni, maschere, suoni, musica, costumi, cultura, artigianato e prodotti tipici (5 e 6 agosto 2023) e la “Sagra delle frittelle” (24 agosto 2023).

Per il resto ecco di seguito il programma degli eventi dell’estate 2023 a Sant’Antonio di Gallura.

Eventi Giugno 2023 a Sant’Antonio di Gallura:

Giovedì, 16 giugno 2023 – Spettacolo della scuola di danza “New Dance Gallura”

Giovedì, 22 giugno 2023 – Proiezione cinema all’aperto

Giovedì, 29 giugno 2023 – Intrattenimento musicale con Gabriel in trio

Eventi Luglio 2023 a Sant’Antonio di Gallura:

Giovedì, 6 luglio 2023 – Proiezione cinema all’aperto

Giovedì, 13 luglio 2023 – Intrattenimento musicale con la Hollywood band

Sabato, 15 luglio 2023 – Sagra delle cozze a Priatu

Giovedì, 20 luglio 2023 – Sagra delle Saedas e musica con Dj Pinux – AGGIORNATO

e musica con – Sabato, 22 luglio 2023 – Festa campestre di San Giacomo

Giovedì, 27 luglio 2023 – Serata danzante con la fisarmonica di Mirko Putzu

Venerdì, 28 luglio 2023 – Sagra di La Mazza Frissa a Priatu

Eventi Agosto 2023 a Sant’Antonio di Gallura:

Martedì, 1 agosto 2023 – La tradizionale Chjusinata

Giovedì, 3 agosto 2023 – Karaoke in piazza con il Maestro Alessandro Tamponi

con il Maestro Alessandro Tamponi Sabato 5 e domenica 6 agosto 2023 – La Bruttea in Carrera

Giovedì, 10 agosto 2023 – Intrattenimento musicale con il gruppo Estemporanea a Lu Naracu

a Lu Naracu Giovedì, 17 agosto 2023 – Giochi in piazza per bambini

Giovedì, 24 agosto 2023 – Sagra delle frittelle e serata danzante con Mirko Putzu

e Sabato, 26 agosto 2023 – Festa campestre di San Francesco di Majunili

Giovedì, 31 agosto 2023 – Intrattenimento musicale con Gabriel in trio

