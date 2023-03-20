Pasquetta 2025 a Bidonì, con la Sagra dell’agnello: per un paio di anni non avevamo più sentito parlare, ma ora ne abbiamo la certezza, torna sul nostro blog uno degli eventi più amati del lunedì di pasquetta, in Sardegna, che quest’anno cade il 21 aprile 2025 : la mitica “Sagra de s’Anzone” a Bidonì, che quest’anno giunge alla sue ventitresima edizione.

Bidonì, per chi non lo sapesse, è un piccolissimo comune di soli 139 117 abitanti in provincia di Oristano, poco oltre Ghilarza e vicino al lago Omodeo.

Punto centrale della sagra è la promozione dei prodotti genuini sardi con l’atteso pranzo, ma anche la possibilità di visitare i monumenti archeologici e ambientali della zona.

La sagra si svolgerà come sempre nella pineta di Istei, sulle sponde del Lago Omodeo, l’intrattenimento musicale sarà a cura del gruppo gruppo Dilliriana (per tutta la giornata). Ecco il programma completo 2025.

Programma Sagra Anzone Bidonì 2025:

Lunedì, 21 aprile 2025:

Tutti gli eventi, se non diversamente segnalato, si tengono presso la pineta di Istei.

dalle ore 09:00 – Pineta Istei: Escursioni in totale libertà Escursioni sul lago Omodeo , a cura della Sea Wreck Escursioni. Costo: € 25,00 (durata 1h). Prenotazione obbligatoria al numero di telefono 347 384 6907. Orari partenze: 09.30 – 10.45 – 12.00 – 15.30 – 16.45 – 18.00.

ore 11:30 – Assaggi di vari piatti a base di Agnello di Sardegna IGP

ore13:30 – Pranzo con il seguente menù: antipasto, primo, secondo a base di agnello surgelato, pane, verdure, acqua, vino, formaggi, frutta, dolce e caffè.

Sarà presente un punto ristoro per le bevande e, per tutta la giornata, intrattenimento musicale con i Dilliriana.

Durante la manifestazione si potranno acquistare i biglietti per la lotteria, e l’estrazione dei 5 premi avverrà la sera stessa. Primo premio, un uovo di Pasqua gigante.

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni pranzo :

Per info e prenotazioni (entro il 17 aprile 2025): 340 092 30 19 / 346 032 34 93 / 340 628 46 29. Chiamate o messaggi Whatsapp al mattino dalle ore 09:00 alle 12:00 e al pomeriggio dalle ore 17:00 alle 20:00 ai numeri:

347 087 8195 Monica

340 092 3019 Ilaria

E ancora:

Pagamento e ritiro biglietti pranzo: Presso la biglietteria.

Presso la biglietteria. Sottoscrizione a premi: Durante la manifestazione saranno disponibili i biglietti (il primo premio è un uovo di Pasqua gigante).

Questa invece la pagina della Sagra su Facebook da consultare per avere maggiori dettagli

Il Museo delle Streghe e il Tempio di Giove:

Nota bene: non sappiamo sei stavolta i siti saranno visitabili il giorno di pasquetta.

Scorcio interno della “Casa delle Streghe” a Bidonì, museo dedicato alla stregoneria in Sardegna (Fonte: Regione Sardegna)

In pochi ancora sanno che a Bidonì, nei locali dell ‘ex municipio si trova “Sa omo ‘e sa Majarza” ovvero “La casa della Strega”, un percorso museale dedicato alla stregoneria, al diavolo e agli esseri fantastici delle leggende della Sardegna, dall’antichità ai giorni nostri.

Sulla sommità del colle di Onnariu invece, si trova il Tempio di Giove, unico in Sardegna sia per le caratteristiche costruttive che per le sue grandi dimensioni. Il tempio è dedicato a Giove, come si ricava dalla iscrizione “IOVIS” incisa su uno dei lati brevi dell’altare di forma parallelepipeda. Sul sito del comune si legge però che l’area archeologica è ancora oggetto di scavi e pertanto non è fruibile ai visitatori. Nella zona venne anche rinvenuta una statuina nera del dio egizio Anubi.

Dove si trova e come arrivare a Bidonì:

Per seguite le indicazioni che troverete sul posto.

Foto copertina dalla pagina Facebook delle Pro Loco di Bidonì.

