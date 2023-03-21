Festa del Cioccolato 2023 ad Alghero: scopri il programma completo del 24, 25 e 26 marzo 2023!

Festa del Cioccolato ad Alghero: torna a grande richiesta ad Alghero, una delle kermesse più dolci, la “Festa del Cioccolato” organizzata da le “Feste del Cioccolato Nazionali”. L’appuntamento è per il prossimo weekend del 24, 25 e 26 marzo 2023 , in via Vittorio Emanuele II ad Alghero (in pieno centro, di fronte all’ingresso dei giardini Manno).

L’ evento itinerante, con numerose tappe in tutta Italia, viene organizzato dal gruppo di artigiani cioccolatieri, con lo scopo di diffondere la cultura del cioccolato artigianale e l’arte della sua lavorazione, ma anche di promuovere il consumo consapevole e responsabile dei prodotti genuini.

Per 3 giorni quindi si potrà quindi gustare ed acquistare il cioccolato “vero”, quello privo di additivi e conservanti. E’ il cioccolato artigianale preparato dai Maestri Cioccolatieri provenienti da tutta Italia, ma non solo. Durante la manifestazione infatti non mancheranno i laboratori didattici Choco Play e intrattenimento per grandi e piccini.

Per la cronaca l’organizzazione della festa del cioccolato di Alghero è la medesima del grande evento che si svolgerà il weekend successivo a Cagliari con le sue degustazioni, i tanti espositori e i suoi laboratori didattici gratuiti rivolti ai bambini.

Programma Festa del Cioccolato, Alghero:

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo 2023:

dalle ore 10:00 alle 23:00- Via Vittorio Emanuele II – Stand, degustazioni e intrattenimento , tra le altre attività vi segnaliamo: Allestimento a ciclo continuo di laboratori didattici condotti da Maestri Cioccolatieri esperti del settore Nelle mattine di venerdì e sabato: partecipazione degli alunni delle scuole elementari e medie Nei tre pomeriggi: laboratori dedicati ai bimbi dai 4 ai 10 anni che potranno partecipare gratuitamente, previa iscrizione sul sito alla pagina: Prenotazione laboratori – Feste del Cioccolato .

Bancarella di delizie al cioccolato tratta da una delle tappe del tour dei cioccolatieri, dal sito di Choco Amore

L’organizzazione è dei Maestri Cioccolatieri dell’Associazione “Choco Amore” e ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali modifiche dell’ultim’ora al programma. Vi rimandiamo perciò alla pagina ufficiale dell’evento.

