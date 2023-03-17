Eventi 17, 18 e 19 marzo 2023 in Sardegna: buongiorno e buon fine settimana a tutti, vi dico subito che sarà un grande weekend per gli amanti di sagre ed eventi, abbiamo infatti appuntamenti per tutti i gusti. A partire dalla grande “Sagra del carciofo” di Samassi, nel medio Campidano, per continuare con “Buffende in Carrela” a Chiaramonti e “Assazza su Meu” a Olmeo, entrambi nel nord Sardegna.

Nel centro dell’isola invece, ecco la “Beer Fest di Terralba” (non confondetevi con Torralba, che invece si trova in provincia di Sassari), prezzi chiari diffusi prima dell’evento e tanta musica live. In numerosi pub di tutta la Sardegna inoltre, si festeggia il “St Patrick’s Day“, con fiumi di birra irlandese e non, talvolta con musica a tema.

Un po’ più giù, nella provincia del Sud Sardegna, abbiamo due importanti eventi dedicati ai Tulipani: “Tulipani in Sardegna” a Turri e “Il giardino di Lù” a Pimentel (il primo già aperto, il secondo apre domenica).

Infine da citare la prima edizione del “Rally Sulcis Iglesiente“, con partenza e arrivo a Iglesias e parco assistenza a Carbonia e, soprattutto, del “Sardinia Horror Festival” alla fiera di Cagliari, per tutti coloro che amano la paura e il terrore.

E allora andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 17, 18 e 19 marzo 2023 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. Iscrivetevi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data!

Tutti gli eventi in Sardegna:

