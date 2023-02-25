Sagra del carciofo 2025 di Uri: scopri programma, menù e prezzi dell’8 e 9 marzo 2025!
Sagra del carciofo 2024 di Uri, orari e programma: sono state già indicate sui canali ufficiali del Comune, le date ufficiali della Sagra del carciofo a Uri, importante centro agricolo della Nurra, vicino Sassari.
Sagra del carciofo 2025 di Uri, orari e programma: sono stati già ufficializzati sui canali ufficiali del Comune, date e programma della Sagra del carciofo a Uri, importante centro agricolo della Nurra, vicino Sassari. La 33ma edizione della sagra del carciofo di Uri si svolgerà infatti in piazza della Repubblica, l’8 e 9 marzo 2025!.
Come sempre verrà dato largo spazio a pranzi e degustazioni, ovviamente a base dei prelibati carciofi spinosi di Uri. Quest’anno la sagra ospiterà anche la lumaca di Casumaro, mentre al pomeriggio si darà ampio spazio alla musica e alle risate. Non mancheranno neanche mostre e tradizione.
Programma della Sagra del carciofo di Uri:
Sabato, 8 marzo 2025:
- ore 17:00 – Salone parrocchiale e piazza della chiesa di Nostra Signora di Paulis – Laboratorio del gusto: “Cronaca di un carciofo spinoso sardo: viaggio tra colori, profumi, sapori e ricette del nostro territorio“. Moderatore della serata il prof. Giovanni Antonio Farris – Accademia sarda del lievito madre. Al suo interno:
- Saluti istituzionali
- Laboratorio di analisi sensoriale del carciofo spinoso sardo (massimo 35 persone, prenotazione ai numeri: 3483691513 – 3405887930)
- Nutri show a cura dello chef Fausto Tavera e del suo staff di cuochi dell’accademia culinaria del Coros, con la preparazione di un piatto a base di carciofo: “Scrigno aureo del Coros” (scrigno di carciofo con ripieno fondente con tuorlo d’uovo di quaglia, sigillato con una farcia di patate dorato in frittura e servito con una spuma di patate e tartufo).
- Piatti musicali: intermezzo musicale a cura del coro sardo “Coro di Uri”
- Chiusura della serata da parte del presidente della associazione pro loco di Uri.
Domenica, 9 marzo 2025:
- Lavatoio di via Sassari – Mostra fotografica: “Le perle del Coros”
- ore 8:30 – 10:00 – 11:30 – 16:00 – 17:00 – Chiesa di Nostra Signora della Pazienza – Messe
- ore 10:30 – Piazza della Repubblica (stand pro loco) – Visita guidata “centro %” con aperitivo presso antica cantina
- dalle ore 10:00 alle 19:00 – Chiesa Santa Croce – Mostra dei paramenti sacri, a cura della Confraternita Santa Croce
- dalle ore 10:30 alle 19:30 – Locali “isola ezza”:
- Mostra fotografica: “Identidade” di Lina Sequenza
- Mostra fotografica: “Su cosinzu antigu” di Rita Achenza
- ore 12:30 – Piazza della Repubblica – Hangover & the 90’s hits
- ore 14:30 – Piazza della repubblica (stand pro loco) – Visita guidata “centro %” con aperitivo presso antica cantina
- dalle ore 17:00 – Spettacolo itinerante della Uglienga street band
- ore 17:30 – Chiesa di Nostra Signora della Pazienza – Esibizione di:
- coro femminile Melodias,
- soro di Uri,
- coro polifonico Paulis.
Menù sagra:
- Pro loco Uri:
- Lasagne carciofi / Ravioli ricotta, carciofi e purpuzza
- Seppia in umido con carciofi / Agnello carciofi e patate
- Pro loco Banari:
- Fregola con carciofi e purpuzza
- Risto pescheria Ittico Mania (pane e vino esclusi):
- Fritto misto di pesce con carciofi in pastella
- Panino con polpo in agliata
- Angolo del dolce del pastificio Andarinos di Usini:
- Seadas e frittelle
Il buono pasto da 7 euro comprende un piatto a scelta, pane e un bicchiere di vino.
Fuori menù: seadas e frittelle con il pastificio Andarinos di Usini
Ristoranti locali:
- Ristorante pizzeria da Ciummario 348 083 3431
- Ristorante pizzeria Locanda 079 676 4495
Costo ticket (buoni pasto):
- 7,00 euro, per un piatto a scelta, più un bicchiere di vino e pane.
Cosa fare a Uri:
Si potranno visitare gratuitamente:
- Chiesa di Santa Croce
- Chiesa di Nostra Signora della Pazienza
- L’Antico lavatoio
- Nuraghe Santa Cadrina
- Il Centro %
Dove dormire e come arrivare a Uri:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
La manifestazione viene organizza dal Comune e dalla Pro loco di Uri, per contatti:
- Per info e prenotazioni: 348 369 1513
- proloco.uri@tiscali.it
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp