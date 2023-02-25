Sagra del carciofo 2024 di Uri, orari e programma: sono state già indicate sui canali ufficiali del Comune, le date ufficiali della Sagra del carciofo a Uri, importante centro agricolo della Nurra, vicino Sassari.

Sagra del carciofo 2025 di Uri, orari e programma: sono stati già ufficializzati sui canali ufficiali del Comune, date e programma della Sagra del carciofo a Uri, importante centro agricolo della Nurra, vicino Sassari. La 33ma edizione della sagra del carciofo di Uri si svolgerà infatti in piazza della Repubblica, l’8 e 9 marzo 2025! .

Come sempre verrà dato largo spazio a pranzi e degustazioni, ovviamente a base dei prelibati carciofi spinosi di Uri. Quest’anno la sagra ospiterà anche la lumaca di Casumaro, mentre al pomeriggio si darà ampio spazio alla musica e alle risate. Non mancheranno neanche mostre e tradizione.

Programma della Sagra del carciofo di Uri:

Sabato, 8 marzo 2025:

ore 17:00 – Salone parrocchiale e piazza della chiesa di Nostra Signora di Paulis – Laboratorio del gusto : "Cronaca di un carciofo spinoso sardo: viaggio tra colori, profumi, sapori e ricette del nostro territorio". Moderatore della serata il prof. Giovanni Antonio Farris – Accademia sarda del lievito madre. Al suo interno: Saluti istituzionali Laboratorio di analisi sensoriale del carciofo spinoso sardo (massimo 35 persone, prenotazione ai numeri: 3483691513 – 3405887930) Nutri show a cura dello chef Fausto Tavera e del suo staff di cuochi dell'accademia culinaria del Coros, con la preparazione di un piatto a base di carciofo: "Scrigno aureo del Coros" (scrigno di carciofo con ripieno fondente con tuorlo d'uovo di quaglia, sigillato con una farcia di patate dorato in frittura e servito con una spuma di patate e tartufo). Piatti musicali : intermezzo musicale a cura del coro sardo "Coro di Uri" Chiusura della serata da parte del presidente della associazione pro loco di Uri.

: “Cronaca di un carciofo spinoso sardo: viaggio tra colori, profumi, sapori e ricette del nostro territorio“. Moderatore della serata il prof. Giovanni Antonio Farris – Accademia sarda del lievito madre. Al suo interno: Chiusura della serata da parte del presidente della associazione pro loco di Uri.

Domenica, 9 marzo 2025:

Lavatoio di via Sassari – Mostra fotografica : “Le perle del Coros”

: “Le perle del Coros” ore 8:30 – 10:00 – 11:30 – 16:00 – 17:00 – Chiesa di Nostra Signora della Pazienza – Messe

ore 10:30 – Piazza della Repubblica (stand pro loco) – Visita guidata "centro %" con aperitivo presso antica cantina

con aperitivo presso antica cantina

dalle ore 10:00 alle 19:00 – Chiesa Santa Croce – Mostra dei paramenti sacri , a cura della Confraternita Santa Croce

, a cura della Confraternita Santa Croce dalle ore 10:30 alle 19:30 – Locali “isola ezza”: Mostra fotografica : “Identidade” di Lina Sequenza Mostra fotografica : “Su cosinzu antigu” di Rita Achenza

ore 12:30 – Piazza della Repubblica – Hangover & the 90’s hits

ore 14:30 – Piazza della repubblica (stand pro loco) – Visita guidata "centro %" con aperitivo presso antica cantina

dalle ore 17:00 – Spettacolo itinerante della Uglienga street band

ore 17:30 – Chiesa di Nostra Signora della Pazienza – Esibizione di: coro femminile Melodias, soro di Uri, coro polifonico Paulis.



Menù sagra:

Pro loco Uri : Lasagne carciofi / Ravioli ricotta, carciofi e purpuzza Seppia in umido con carciofi / Agnello carciofi e patate

: Pro loco Banari : Fregola con carciofi e purpuzza

: Risto pescheria Ittico Mania (pane e vino esclusi): Fritto misto di pesce con carciofi in pastella Panino con polpo in agliata

(pane e vino esclusi): Angolo del dolce del pastificio Andarinos di Usini : Seadas e frittelle

:

Il buono pasto da 7 euro comprende un piatto a scelta, pane e un bicchiere di vino.

Fuori menù: seadas e frittelle con il pastificio Andarinos di Usini

Ristoranti locali:

Ristorante pizzeria da Ciummario 348 083 3431

Ristorante pizzeria Locanda 079 676 4495

Costo ticket (buoni pasto):

7,00 euro, per un piatto a scelta, più un bicchiere di vino e pane.

Cosa fare a Uri:

Si potranno visitare gratuitamente:

Chiesa di Santa Croce

Chiesa di Nostra Signora della Pazienza

L’Antico lavatoio

Nuraghe Santa Cadrina

Il Centro %

Dove dormire e come arrivare a Uri:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La manifestazione viene organizza dal Comune e dalla Pro loco di Uri, per contatti:

Per info e prenotazioni: 348 369 1513

proloco.uri@tiscali.it

