Eventi 24, 25 e 26 febbraio 2023 in Sardegna: eccoci arrivati ad un altro intenso weekend di carnevale in Sardegna tra sfilate dei carri allegorici, grandi riunioni di maschere tradizionali barbaricine e non, pentolacce a cavallo e tante feste a tema in piazza e nei locali.

Trovate qui il programma completo delle sfilate di carnevale in Sardegna, attenzione però visto che tra sabato e domenica potrebbe piovere , alcuni eventi potrebbero essere annullati o rinviati. Come sempre il nostro consiglio, è quello di verificare sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili prima di partire, grazie ai link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo.

Cominciano già a comparire anche eventi diversi, come il dog show alla fiera di Cagliari, appuntamento dedicato a tutti gli amanti dei cani. Nell’articolo troverete anche numerose proposte culturali e appuntamenti con il trekking.

E allora andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 24, 25 e 26 febbraio 2023 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. Iscrivetevi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data!

Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

