Your Song, ecco il seminario laboratorio con Gino Marielli dei Tazenda: si svolgerà nel weekend del 18 e 19 marzo 2023 , nella bucolica cornice della Cantine Fradiles di Atzara, nel cuore della Sardegna, l’imperdibile seminario laboratorio “Your Song”, con protagonista Gino Marielli, colui che ha scritto musica e testi della maggior parte delle canzoni dei Tazenda.

Gino Marielli, chitarrista e autore, le cui canzoni sono entrate nella storia della musica italiana, già vincitore del Premio Tenco per la miglior canzone con “Disamparados”, mette ora a nostra disposizione il suo talento e la sua esperienza, per aiutarci a scrivere la “nostra canzone pop”.

Your song, come nasce una canzone pop:

Una location unica, persa tra le vigne del Mandrolisai, per imparare l’arte di mettere insieme parole e musica, testi e melodie. Due giorni – a scelta uno – di full immersion con esercizi pratici, racconti, aneddoti, e mille diversi modi per comporre una canzone sotto la guida di uno dei musicisti simbolo della Sardegna: Gino Marielli dei Tazenda.

L’evento è aperto a tutti, non solo ai musicisti, ma anche agli appassionati o a chi abbia voglia di approcciarsi al mondo della scrittura e della composizione.

E poi pranzi e cene tipiche, degustazioni di ottimi vini del Mandrolisai, eventi collaterali aperti anche ai non partecipanti al seminario-laboratorio, ma solo su prenotazione. Il costo, in questo caso, non è incluso in quello del seminario/laboratorio.

Tariffe:

Le tariffe sono decisamente concorrenziali, considerate infatti che nell’iscrizione è incluso anche il pranzo.

Adulti : 2 giorni 120€ 1 giorno 80€

: Minori di 18 anni : 2 giorni 60€ 1 giorno 40€

:

Per iscrizioni e maggiori informazioni:

Per partecipare a questa imperdibile occasione occorre compilare un modulo online. Per iscriversi o per qualsiasi informazione potete anche telefonare ai numeri:

328 472 17 91 (Giancarlo);

(Giancarlo); 349 410 18 41 (Jo).

Dove si trovano le cantine Fradiles ad Atzara:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: