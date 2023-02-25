Your Song, ecco il seminario laboratorio con Gino Marielli dei Tazenda!
Your Song, ecco il seminario laboratorio con Gino Marielli dei Tazenda: si svolgerà nel weekend del 18 e 19 marzo 2023, nella bucolica cornice della Cantine Fradiles di Atzara, nel cuore della Sardegna, l’imperdibile seminario laboratorio “Your Song”, con protagonista Gino Marielli, colui che ha scritto musica e testi della maggior parte delle canzoni dei Tazenda.
Gino Marielli, chitarrista e autore, le cui canzoni sono entrate nella storia della musica italiana, già vincitore del Premio Tenco per la miglior canzone con “Disamparados”, mette ora a nostra disposizione il suo talento e la sua esperienza, per aiutarci a scrivere la “nostra canzone pop”.
Your song, come nasce una canzone pop:
Una location unica, persa tra le vigne del Mandrolisai, per imparare l’arte di mettere insieme parole e musica, testi e melodie. Due giorni – a scelta uno – di full immersion con esercizi pratici, racconti, aneddoti, e mille diversi modi per comporre una canzone sotto la guida di uno dei musicisti simbolo della Sardegna: Gino Marielli dei Tazenda.
L’evento è aperto a tutti, non solo ai musicisti, ma anche agli appassionati o a chi abbia voglia di approcciarsi al mondo della scrittura e della composizione.
E poi pranzi e cene tipiche, degustazioni di ottimi vini del Mandrolisai, eventi collaterali aperti anche ai non partecipanti al seminario-laboratorio, ma solo su prenotazione. Il costo, in questo caso, non è incluso in quello del seminario/laboratorio.
Tariffe:
Le tariffe sono decisamente concorrenziali, considerate infatti che nell’iscrizione è incluso anche il pranzo.
- Adulti:
- 2 giorni 120€
- 1 giorno 80€
- Minori di 18 anni:
- 2 giorni 60€
- 1 giorno 40€
Per iscrizioni e maggiori informazioni:
Per partecipare a questa imperdibile occasione occorre compilare un modulo online. Per iscriversi o per qualsiasi informazione potete anche telefonare ai numeri:
- 328 472 17 91 (Giancarlo);
- 349 410 18 41 (Jo).
Dove si trovano le cantine Fradiles ad Atzara:
