Sagra della Zipola 2025 a Narbolia: scopri il programma completo di domenica 30 marzo 2025!
Sagra della Zipola 2025 a Narbolia: torna anche quest’anno l’attesissimo evento che chiude il carnevale in Sardegna. Domenica 30 marzo 2025 infatti, si svolgerà la ventiduesima edizione della “Sagra della Zipola di Narbolia” (“Zipuas a bentu“), paese dell’oristanese.
In programma l’immancabile degustazione delle zipole (o Zippole, o Zeppole o Tzìppulas), uno dei dolci simbolo del carnevale sardo (potete anche provare la nostra ricetta per preparare delle ottime zippole secondo tradizione).
Non solo il percorso all’interno del centro storico con diversi “punti frittura” per la degustazione, ma anche stand di produzioni tipiche e punti ristoro. L’animazione musicale della serata sarà a cura del gruppo Fantasias de ballos, da non perdere anche l’esibizione dei Mamutzones di Samugheo.
Programma della Sagra della Zippola 2025:
Domenica, 30 marzo 2025:
Mattino:
- ore 09:00 – Via Umberto (fronte ufficio postale) – Escursione: “Il territorio, le arti, i mestieri” con visita guidata a “Su Achi“, a cura dell’ass. Tocoele, accompagnati dall’archeologo Domenico Putzolu (per info: 320 064 70 28 Antonio Vacca).
- ore 11:00 – Centro storico:
- Chiese aperte: apertura al pubblico delle chiese di Santa Reparata e San Pietro
- Campanile aperto: apertura al pubblico della chiesa di Santa Reparata, a cura della parrocchia
- Apertura stand artigiani
- Esposizione Vespe, a cura del Vespa Club Oristano
- ore 11:30 – Piazza Regina Margherita – Apertura dei punti ristoro
- Show cooking con Pina de “La cucina di Pippi” e preparazione dolci tipici con “sa pasta violada“
- ore 13:00 – Pizzeria 1990 – Punto ristoro a menù fisso (gradita la prenotazione allo 351 894 56 96)
Pomeriggio:
- ore 15:30 :
- Centro storico – Sagra della zipola (22ma edizione)
- Via Garibaldi – Bar & Music
- ore 16:00 – Piazza Regina Margherita – Intrattenimento musicale col gruppo musicale “Fantasias de ballos“
- ore 16:30 – Centro storico – Esibizione dei Mamutzones di Samugheo (maschera etnica del carnevale di Samugheo, tra le più belle della Sardegna)
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Vi consiglio di consultare la pagina Facebook della Pro loco di Narbolia.
Dove si trova e come arrivare a Narbolia:
